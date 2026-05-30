中職／敲致勝三壘打還不夠好 曾子祐笑稱：學長常念我得點圈打不回來

台鋼雄鷹今天在桃園棒球場對上樂天桃猿隊，在4局上一度打下3分取得領先，但在7局下被追平，直到9局上曾子祐把握建功機會，狙擊猿隊終結者朱承洋，敲出致勝三壘打送回2分，幫助球隊以5：3拿下4連勝，他也拿下本季第2次單場MVP。

僅管此戰前4打席沒有安打，曾子祐在9局上平手時面對一、二壘有人的打擊機會，他仍待著信心上場，「謝謝洪總（洪一中）相信我，因為前面打得不是那麼好，但還是讓我打關鍵打席，我上去也是要有信心，心態上不能先有比較負面的想法，要有信心的上去。」

面對猿隊終結者朱承洋，鎖定一顆失投球揮出左外野三壘打，一棒當英雄，曾子祐說：「對方投手是球威不錯、滑球也很好的學長，當下因為得點圈有人，而且2人出局，就覺得要確實擊球，只要球進好球帶，就要勇敢揮棒。」

該打席雖先被朱承洋搶下2好球，但曾子祐迅速做應對，「想說至少要打到球，不能被三振，就把打擊動作縮小一點，也因為投手剛好失投，投到比較好打的位置，我才能打出安打。」

曾子祐目前打擊率2成79，得點圈打擊率則有3成25，被問及今年是否更能夠在關鍵局面下有所表現，曾子祐直言：「其實還沒有很好、還可以更好。」

他也透露，自己常常因此被下一棒的學長吳念庭念，「他都會說，吼，得點圈你又打不回來，跟我說加油，就是會虧我一下。」至於今天建功後是否有向學長互動，他笑說，「有，剛剛他就說『水喔（台語）！』」