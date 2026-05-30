中職／前次對悍將讓辜董說「該打屁股」 鄭浩均當止敗英雄收另一句話

中信兄弟隊今天以10：1擊敗富邦悍將隊，終止球團史最長的8連敗，先發投手鄭浩均繳出6局無失分，賽後收到領隊劉志威帶來董事長辜仲諒的話語，鄭浩均說：「他是跟我說恭喜。」

鄭浩均今天繳出6局無失分好投，雖然過程中不是沒有遇到危機，但頻頻靠K功解危，包括第四局滿壘連續K掉申皓瑋、林書逸，第六局再遇另一波危機，被前兩棒林澤彬、張育成都敲安打，鄭浩均又面對范國宸、王苡丞、申皓瑋賞出3連K，鄭浩均以93球、6局投完收工，只被敲3安打、送出9K，將2：0領先交到牛棚手中。

鄭浩均獲選為單場MVP，賽後訪問卻遲遲等不到人，原因是「領隊找」，隨後被問到領隊說了什麼，鄭浩均還原：「領隊負責轉交董事長的話，他跟我說恭喜。」

兄弟近期戰情低迷，一波8連敗追平球團史最長連敗紀錄，昨天老闆辜仲諒親自來到現場鼓勵全隊，鄭浩均說不會因此有壓力，「董事長來給我們鼓勵，大家更放開，反而沒壓力。」他說：「相信董事長跟我們喊話鼓勵後會越來越好。」

談到今天兩次得點圈危機都靠三振化解，鄭浩均說：「自己製造危機，自己要想辦法化解，沒有特別想什麼，一樣進攻好球帶，剛好兩好球，他們有攻擊我的引誘球。」他也提到，此役變化球狀況不錯，都能執行到想要的位置。

鄭浩均本季表現大起大落，前一次面對悍將的比賽，就是那場0.1局失9分核炸，退場後嘻笑的畫面，讓辜仲諒說出「該打屁股了」。

談到今年動蕩不安的內容，鄭浩均指出：「我覺得，其實對手也沒有破解我的球路，今年可能他們對我做了比較多研究，經過一年，對我的球路也滿熟悉，抓到配球，或鎖定某些球路攻擊，變得比較苦手一點，一場一場來，有問題就馬上做修正。」