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中職／中信兄弟10比1勝富邦悍將 兄弟終結球團史最長8連敗

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
第八局富邦悍將靠保送、盜壘、暴投池恩齊全速前進站上三壘，在林澤彬（圖）的高飛犧牲打攻下分數。記者許正宏／攝影
第八局富邦悍將靠保送、盜壘、暴投池恩齊全速前進站上三壘，在林澤彬（圖）的高飛犧牲打攻下分數。記者許正宏／攝影

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由富邦悍將出戰中信兄弟，此役為雙方周末三連戰第2場比賽，富邦悍將派出日籍右投鈴木駿輔擔任先發，首局就被岳政華敲安，再對王威晨、許基宏接連投出觸身球、四壞球，面臨一出局、滿壘危機，詹子賢打向游擊方向滾地球，避免雙殺，兄弟跑回1分，而中信兄弟則推出右投鄭浩均掛帥主投，6局無失分。

兄弟第八局推出李振昌，池恩齊靠保送、盜壘、暴投全速前進站上三壘，林澤彬的高飛犧牲打攻下分數，但悍將無法再追近，九局上李吳永勤面對6人次出現4保送、1安打，賴鴻誠面對4人次只抓到1個出局數，包括被黃韋盛掃出滿貫砲，捕手林岱安也錯過有機會抓到的本壘出局數，讓戰局走向失控，兄弟單局攻下8分鎖定勝果。

九局上中信兄弟黃韋盛（左）掃出滿貫砲，回壘後與隊友慶賀。記者許正宏／攝影
九局上中信兄弟黃韋盛（左）掃出滿貫砲，回壘後與隊友慶賀。記者許正宏／攝影

九局上中信兄弟黃韋盛（圖）掃出滿貫砲。記者許正宏／攝影
九局上中信兄弟黃韋盛（圖）掃出滿貫砲。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華（右）跑回分數。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華（右）跑回分數。記者許正宏／攝影

兄弟第八局推出李振昌（圖）中繼，池恩齊靠保送、盜壘、暴投全速前進站上三壘，林澤彬的高飛犧牲打攻下分數。記者許正宏／攝影
兄弟第八局推出李振昌（圖）中繼，池恩齊靠保送、盜壘、暴投全速前進站上三壘，林澤彬的高飛犧牲打攻下分數。記者許正宏／攝影

九局上富邦悍將中繼投手李吳永勤（圖）面對6人次出現4保送、1安打，黯然下丘。記者許正宏／攝影
九局上富邦悍將中繼投手李吳永勤（圖）面對6人次出現4保送、1安打，黯然下丘。記者許正宏／攝影

中信兄弟10比1勝富邦悍將，隊友在場上慶賀。記者許正宏／攝影
中信兄弟10比1勝富邦悍將，隊友在場上慶賀。記者許正宏／攝影

中華職棒今天由富邦悍將出戰中信兄弟，富邦悍將派出日籍右投鈴木駿輔（右三）擔任先發，首局就被岳政華敲安，再對王威晨、許基宏接連投出觸身球、四壞球，面臨一出局、滿壘危機。記者許正宏／攝影
中華職棒今天由富邦悍將出戰中信兄弟，富邦悍將派出日籍右投鈴木駿輔（右三）擔任先發，首局就被岳政華敲安，再對王威晨、許基宏接連投出觸身球、四壞球，面臨一出局、滿壘危機。記者許正宏／攝影

九局上中信兄弟黃韋盛（中）掃出滿貫砲，回壘後與隊友慶賀。記者許正宏／攝影
九局上中信兄弟黃韋盛（中）掃出滿貫砲，回壘後與隊友慶賀。記者許正宏／攝影

中信兄弟右投鄭浩均（圖）主投6局無失分，第四局滿壘連續K掉申皓瑋、林書逸，第六局再遇另一波危機，被前兩棒林澤彬、張育成都敲安打，鄭浩均又面對范國宸、王苡丞、申皓瑋賞出3連K，鄭浩均以93球、6局投完收工，只被敲3安打、送出9K，將2：0領先交到牛棚手中。記者許正宏／攝影
中信兄弟右投鄭浩均（圖）主投6局無失分，第四局滿壘連續K掉申皓瑋、林書逸，第六局再遇另一波危機，被前兩棒林澤彬、張育成都敲安打，鄭浩均又面對范國宸、王苡丞、申皓瑋賞出3連K，鄭浩均以93球、6局投完收工，只被敲3安打、送出9K，將2：0領先交到牛棚手中。記者許正宏／攝影

中信兄弟陳久登（圖）擊出職棒一軍生涯首安。記者許正宏／攝影
中信兄弟陳久登（圖）擊出職棒一軍生涯首安。記者許正宏／攝影

中華職棒今天由富邦悍將出戰中信兄弟，首局滿壘詹子賢（圖）打向游擊方向滾地球，兄弟跑回1分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天由富邦悍將出戰中信兄弟，首局滿壘詹子賢（圖）打向游擊方向滾地球，兄弟跑回1分。記者許正宏／攝影

九局上中信兄弟黃韋盛（左）掃出滿貫砲，回壘後與隊友慶賀。記者許正宏／攝影
九局上中信兄弟黃韋盛（左）掃出滿貫砲，回壘後與隊友慶賀。記者許正宏／攝影

中信兄弟10比1勝富邦悍將，隊友在場上慶賀。記者許正宏／攝影
中信兄弟10比1勝富邦悍將，隊友在場上慶賀。記者許正宏／攝影

九局上中信兄弟黃韋盛（圖）掃出滿貫砲。記者許正宏／攝影
九局上中信兄弟黃韋盛（圖）掃出滿貫砲。記者許正宏／攝影

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中信兄弟 中信 富邦悍將

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