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中職／控球怎麼跟林振賢講的不一樣？ 洪總讚曾家輝「有好投手特質」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿23歲先發投手曾家輝。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿23歲先發投手曾家輝。圖／樂天桃猿提供

台鋼雄鷹打線今天面對樂天桃猿隊先發投手曾家輝，攻勢集中在第4局、攻下3分，雖一度取得領先，但被對手追平後，在9局上靠曾子祐的三壘打敲回致勝2分，終場以5：3拿下本季第二度4連勝，賽後總教練洪一中也稱讚曾家輝的表現，「有好投手的特質。」

曾家輝本季第3度對決台鋼雄鷹，首度投滿6局，也是他本季首度單場沒有出現四壞球保送，被敲7支安打，失的3分擊中在第4局，繳出本季第2場優質先發，無關勝敗。

洪總指出，就今天曾家輝的投球內容來看「很棒」，「今天感覺是一個很棒的投手，一個年輕投手，他的變化球好球率滿高，變速球還有一點速差，我常常跟隊上的年輕選手講說，球速很重要，但你的變化球控制能力比球速更重要。」

洪總也透露，自己沒有實際和曾家輝接觸過，但今天在比賽中跟首席教練林振賢聊到，「林振賢說他以前在二軍控球不好，我說，怎麼跟你講的不一樣？我覺得控球很好啊！而且是連變化球都控制得很好。」

而台鋼雄鷹自家先發投手後勁今天僅投5局失1分退場，後續局數交給牛棚，洪總也說：「今天雖然牛棚有失分，但有ㄍ一ㄥ住，沒有讓比數被拉開或是變或落後。」

至於球隊在9局上打下領先後，9局下終結者林詩翔登板，投到2出局後，面對嚴宏鈞投完第1球，洪總就急急忙忙快步上投手丘關心他的狀況，賽後洪總解釋，「他的腳踝有點不舒服，投球是沒影響，但稍微會痛，就上去問問看，也不能太勉強，但他說沒問題。」

台鋼雄鷹終結者林詩翔。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹終結者林詩翔。圖／台鋼雄鷹提供

2026世足賽倒數

曾子祐 洪一中 樂天桃猿

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