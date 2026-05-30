中職／終止8連敗感謝象迷力挺 平野惠一：球迷加油聲就是球員力量

中信兄弟隊的8連敗，今天以爆破方式一口氣炸碎，打線大開火，以10：1擊敗富邦悍將隊。此戰湧入4萬人滿場，左外野滿是黃潮，總教練平野惠一賽後也感謝象迷力挺，「即便今年成績不理想，外野還是有這麼大加油聲，連板凳都聽得一清二楚。」他說球迷的加油聲就是球員的力量，今後也為繼續為了所有象迷全力以赴。

此役原本是投手戰基調，兄弟鄭浩均先發6局無失分，悍將鈴木駿輔也有一場6局失2分好投，兄弟帶著2：0領先進入後段戰，悍將雖在八局下追回1分，但兄弟九局上給予8分大局重擊。

平野表示，一開始處於拉鋸，第八局被追回1分，九局上的攻擊很重要，當時首位打者為陳九登，「考慮著要不要換代打，後來還是讓他上去，很好地選到保送，士綸也完成戰術執行，抓住對方的miss一舉突破。」

平野指出，碰到這種拉鋸戰，可以把氣勢打起來，大家也會比較有自信，不可能每場比賽都有8分大局，重點是持續做好該做的事，「這場尤其開心的是看到很多年輕人有很好的表現。」

悍將此役在大巨蛋擔任主場球隊，吸引滿場4萬人票房，兄弟雖是客場出賽，象迷氣勢也相當強勢，擠滿左外野兩層看台。

平野表示，「今天真的很多球迷進場幫大家加油，球迷的加油聲會成為球員的力量，我也常常在強調，是因為有球迷才有職棒，即便今年成績不理想，外野還是有這麼大加油聲，連板凳都聽得一清二楚，聽到大家這樣為我們加油，大家會更努力，之後也會為了大家全力以赴。」平野說：「大家都知道中信兄弟是人氣球隊，我們全體都有感受到球迷的力量。」