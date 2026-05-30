中職／梅賽鍶7局封鎖前東家 期待再嚐中職季冠軍滋味

味全龍隊投手梅賽鍶今天先發7局無失分，締造連續24局無失分，追平生涯紀錄，而龍隊以2比0完封統一7-ELEVEn獅隊，近12戰豪取11勝，梅賽鍶期待有機會再次拿下中華職棒季冠軍。

梅賽鍶（Cristopher Mercedes）今天被敲出5支安打，第3、第4局都曾被攻上得點圈，但屢屢化解危機，最終繳出7局無失分演出，另有4次三振、2次四壞保送，防禦率下降到1.81。

龍隊打線則是在5局下由陳子豪的二壘安打先馳得點，這也是他連續3場都有長打演出；6局下劉基鴻陽春砲又追加1分。獅隊先發投手布雷克（BrockDykxhoorn）7局8次三振、失2分的優質先發，悲情吞敗。

總教練葉君璋賽後受訪時表示，梅賽鍶對於危機處理很有經驗，最近表現都很不錯，「希望他可以繼續保持下去。」對於陳子豪的表現也看得出越來越好，「這幾場對他來說有一些好的感覺，慢慢有辦法融入比賽的氣氛。」

梅賽鍶整個5月取得4勝0敗、單月防禦率0.64、被上壘率0.86，梅賽鍶賽後表示，能夠拿下4勝很開心，重點是保持自己良好的節奏，也要歸功團隊的努力，「守備、打擊都有幫助我。」

梅賽鍶去年效力獅隊時，對戰龍隊防禦率3.95是所有對戰球隊最高，而今年對上獅隊則是12局無失分，梅賽鍶指出，對上獅隊打者時，就是保持積極搶好球數，今天也跟捕手蔣少宏好好討論，並跟著計畫執行。

去年梅賽鍶曾在獅隊體驗過季冠軍，今年龍隊也朝著上半季封王之路前進，梅賽鍶感到亢奮，「如果真的有達到，還是要強調是團隊的功勞，包含後勤、行政團隊，都是。」