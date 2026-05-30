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中職／曾子祐三壘打攻破桃猿終結者 台鋼5：3贏球收4連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。報系資料照，記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。報系資料照，記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹本周到桃園球場踢館，今天在4局上攻進3分取得領先後，在7局下被林智平一棒追平，但9局上棒打樂天桃猿終結者朱承洋曾子祐敲出致命三壘打敲回2分，終場台鋼就以5：3勝出，收下近期4連勝，猿隊則吞3連敗。 

猿隊今天前兩局都攻佔上得點圈但無功而返，3局下陳晨威、劉子杰接連安打，林泓育選到四壞球保送形成滿壘，2出局後李勛傑再耐心選到保送，猿隊因此「擠」回全隊第1分，但也留下滿壘的殘壘。

猿隊先發投手曾家輝前3局被揮出2支安打，沒有失分，投到4局上遇上亂流，被魔鷹敲安打後，王柏融補上二壘打，接著郭阜林再敲二壘打送回2分超前比數，胡冠俞在三壘有人時敲安追加1分，台鋼單局進帳3分逆轉戰局。

雄鷹先發投手後勁前5局僅讓猿隊攻下1分，6局下換上左投許育銘，猿隊展開反攻，宋嘉翔率先上場敲安打，余德龍突襲短打點成內野安打，二、三壘有人時，陳晨威擊出中外野方向高飛犧牲打，猿隊追回1分。

7局下雄鷹換上第3任投手陳柏清，猿隊又有攻勢，林泓育獲保送上壘，陳佳樂敲出安打，2出局一、三壘有人，林智平代打建功，揮出中外野安打一棒追平比數，本季代打3打數敲2安、有3分打點，雙方3：3平手再戰。

第9局猿隊推出終結者朱承洋登板，投第1球讓紀慶然擊出內野上空高飛球，但朱承洋失誤影響一壘手林智平接球，讓打者攻佔一壘，2出局後朱承洋再投出保送，台鋼曾子祐掃出中左外野方向的三壘打，一棒清壘討回領先，也打下致勝一擊，獲選單場MVP。

台鋼洋投後勁相隔3周再先發，今天主投5局用105球，被敲出6支安打，有4次保送，送出6次三振，失1分，但勝投被牛棚搞砸，黃群後援1局拿下本季首勝，9局下林詩翔登板關門，以跨季連續24場救援成功再推進聯盟本土投手新紀錄。

猿隊先發投手曾家輝今天投6局，用93球寫生涯新高，被敲出7支安打，沒有投出四懷球保送，但有1次觸身球，送出3次三振，失3分，繳出本季第2場優質先發，無關勝敗；朱承洋承擔敗投。

2026世足賽倒數

曾子祐 桃猿 中職 朱承洋 台鋼

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