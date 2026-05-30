快訊

闖國北教女廁裝針孔…6旬翁當晚被識破隔天被抓 罪嫌重大遭聲押

照顧父親多年卻不能報扶養 竟是因為爸爸先做這件事…國稅局要他補稅2萬

赴沖繩旅遊快看！受薔蜜颱風影響 國籍航空航班異動一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟14天慢火熬1勝 球團史最長8連敗終於落幕

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔繳出6局失2分。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔繳出6局失2分。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊的球團史最長8連敗，今天由本土王牌鄭浩均6局無失分領銜，加上打線在第九局灌進8分大局，兄弟終場以10：1擊敗富邦悍將隊，相隔14天終於再嘗贏球滋味。

悍將由日籍投手鈴木駿輔先發，首局被岳政華敲安，再對王威晨、許基宏接連投出觸身球、四壞球，面臨一出局、滿壘危機，詹子賢打向游擊方向滾地球，避免雙殺，兄弟跑回1分。第五局首位打者江坤宇安打加盜壘站上得點圈，陳九登安打送回分。

鈴木最終以104球完成6局投球，被敲6安打、失2分，雖有一場優質先發，但自家打線遭鄭浩均封鎖得更徹底。

鄭浩均第四局滿壘連續K掉申皓瑋、林書逸，第六局再遇另一波危機，被前兩棒林澤彬、張育成都敲安打，鄭浩均又面對范國宸、王苡丞、申皓瑋賞出3連K，鄭浩均以93球、6局投完收工，只被敲3安打、送出9K，將2：0領先交到牛棚手中。

兄弟第八局推出李振昌，池恩齊靠保送、盜壘、暴投全速前進站上三壘，林澤彬的高飛犧牲打攻下分數，但悍將無法再追近，九局上李吳永勤面對6人次出現4保送、1安打，賴鴻誠面對4人次只抓到1個出局數，包括被黃韋盛掃出滿貫砲，捕手林岱安也錯過有機會抓到的本壘出局數，讓戰局走向失控，兄弟單局攻下8分鎖定勝果。

黃韋盛第九局敲出滿貫砲。記者許正宏／攝影
黃韋盛第九局敲出滿貫砲。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華跑回分數。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華跑回分數。記者許正宏／攝影

黃韋盛第九局敲出滿貫砲。記者許正宏／攝影
黃韋盛第九局敲出滿貫砲。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華跑回分數。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華跑回分數。記者許正宏／攝影

2026世足賽倒數

中職 岳政華 王威晨

延伸閱讀

中職／超魔幻劇本！林書逸致勝三壘打 悍將賞兄弟球團史最慘烈8連敗

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

中職／魔鷹雙響砲灌5打點 台鋼賞兄弟近7年最慘7連敗

中職／李東洺優質先發配張育成、申皓瑋雙轟 悍將斷龍9連勝

相關新聞

中職／為驚動辜董親自到場感到抱歉 平野惠一透露談話方向

中信兄弟隊目前吞下8連敗，仍在尋求止敗，昨天球團老闆辜仲諒現身場邊引起關注，總教練平野惠一坦言：「還讓老闆特別來看比賽、和球隊大家講話，身為總教練，我對老闆感到非常抱歉。」

中職／4萬人滿場！悍將「攻蛋」再開紅盤 鐵定登頂今年最賣座系列賽

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出佳績，今天提前在6局上宣布4萬人滿場，締造中職本季第二場大巨蛋滿場戰役，另一場為樂天桃猿隊的球季開幕戰。

中職／回擊惡意留言 艾菩樂呼籲：霸凌行為若沒人站出來就會持續進行

樂天桃猿隊洋投艾菩樂昨天先發吞敗後，在社群上收到網友的惡意留言，內容詛咒他的家人，讓艾菩樂怒發兩篇文，希望網友的言論別牽連他的家人，今天賽前他也親自現身說明，希望靠自己站出來發聲來呼籲大眾，「這種霸凌行為，如果沒人站出來就會持續進行。」

日職／徐若熙回來了！31日先發對戰廣島 尋求從2場核爆翻身

台灣投手徐若熙回歸一軍賽場日期確定，軟銀鷹隊公布明天先發投手，就是徐若熙，將在交流賽碰上廣島隊，徐若熙尋求從兩場核爆中重新穩住旅日腳步。

中職／控球怎麼跟林振賢講的不一樣？ 洪總讚曾家輝「有好投手特質」

台鋼雄鷹打線今天面對樂天桃猿隊先發投手曾家輝，攻勢集中在第4局、攻下3分，雖一度取得領先，但被對手追平後，在9局上靠曾子祐的三壘打敲回致勝2分，終場以5：3拿下本季第二度4連勝，賽後總教練洪一中也稱讚曾家輝的表現，「有好投手的特質。」

中職／終止8連敗感謝象迷力挺 平野惠一：球迷加油聲就是球員力量

中信兄弟隊的8連敗，今天以爆破方式一口氣炸碎，打線大開火，以10：1擊敗富邦悍將隊。此戰湧入4萬人滿場，左外野滿是黃潮，總教練平野惠一賽後也感謝象迷力挺，「即便今年成績不理想，外野還是有這麼大加油聲，連板凳都聽得一清二楚。」他說球迷的加油聲就是球員的力量，今後也為繼續為了所有象迷全力以赴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。