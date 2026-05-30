中職／兄弟14天慢火熬1勝 球團史最長8連敗終於落幕

中信兄弟隊的球團史最長8連敗，今天由本土王牌鄭浩均6局無失分領銜，加上打線在第九局灌進8分大局，兄弟終場以10：1擊敗富邦悍將隊，相隔14天終於再嘗贏球滋味。

悍將由日籍投手鈴木駿輔先發，首局被岳政華敲安，再對王威晨、許基宏接連投出觸身球、四壞球，面臨一出局、滿壘危機，詹子賢打向游擊方向滾地球，避免雙殺，兄弟跑回1分。第五局首位打者江坤宇安打加盜壘站上得點圈，陳九登安打送回分。

鈴木最終以104球完成6局投球，被敲6安打、失2分，雖有一場優質先發，但自家打線遭鄭浩均封鎖得更徹底。

鄭浩均第四局滿壘連續K掉申皓瑋、林書逸，第六局再遇另一波危機，被前兩棒林澤彬、張育成都敲安打，鄭浩均又面對范國宸、王苡丞、申皓瑋賞出3連K，鄭浩均以93球、6局投完收工，只被敲3安打、送出9K，將2：0領先交到牛棚手中。

兄弟第八局推出李振昌，池恩齊靠保送、盜壘、暴投全速前進站上三壘，林澤彬的高飛犧牲打攻下分數，但悍將無法再追近，九局上李吳永勤面對6人次出現4保送、1安打，賴鴻誠面對4人次只抓到1個出局數，包括被黃韋盛掃出滿貫砲，捕手林岱安也錯過有機會抓到的本壘出局數，讓戰局走向失控，兄弟單局攻下8分鎖定勝果。

黃韋盛第九局敲出滿貫砲。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊第九局擴大優勢，岳政華跑回分數。記者許正宏／攝影

黃韋盛第九局敲出滿貫砲。記者許正宏／攝影