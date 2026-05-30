中職／4萬人滿場！悍將「攻蛋」再開紅盤 鐵定登頂今年最賣座系列賽

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出佳績，今天提前在6局上宣布4萬人滿場，締造中職本季第二場大巨蛋滿場戰役，另一場為樂天桃猿隊的球季開幕戰。

悍將帶著年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋，首日票房2萬6510人，已經打破歷年周五最高票房紀錄，今天人數再升級，宣布4萬張門票售罄。

悍將「G!POP流行音樂節」三天賽後都安排演出，今天賽後將由「青春搖滾樂團」QWER開唱，明天則有「韓國人氣樂團」CNBLUE，場邊嬌點還有南韓職棒起亞虎隊啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER連三天加入應援陣容。

本季大巨蛋3連戰最佳票房為中信兄弟隊上周末「K歌主題日」7萬4651人，悍將前兩天已累積6萬6510人，勢必將成今年最賣座系列賽。