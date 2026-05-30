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中職／蔣銲防禦率居中職第一 招牌武器獨門「螃蟹球」
味全龍隊先發洋投蔣銲（John Gant）近期空降中職防禦率王，高三振率與他去年在美職3A的成績大不同，有無挑戰制度是最大差異，而「螃蟹球」是始終如一的招牌武器。
前一戰投到7局集滿局數，蔣銲以防禦率1.25暫居中華職棒第一；另外，43.1局投出45次三振、16次保送，K9值9.3、BB9值3.3。去年在美國職棒堪薩斯市皇家隊小聯盟3A，則是81局投出69次三振、45次保送，K9值7.7、BB9值5.0。
談到三振、保送比率的翻轉，蔣銲指出，這代表台灣、美國是兩個截然不同的體系，美國小聯盟體系已採用電子好球帶挑戰制度，導致打者揮棒次數減少，保送也因此變得更多；台灣則有更多的揮棒、更多Play在場中發生，「也讓比賽更加激情。」
作為先發投手，蔣銲大約有6種球路可混淆打者，其中變速球是招牌武器之一。但他也說：「每一場比賽會根據當下最好的狀況去使用，變速球可以說是有自信的球種，但有時滑球也投得滿多。」
這顆變速球有著「瓦肯變速球（VulcanChangeup）」稱號，因為握法是將中指與食指併攏、無名指與小指併攏，分握在球的兩側，猶如科幻影集「星際爭霸戰」的舉手禮，在中職則稱為「螃蟹球」，投的人不多。
「在世界各地都算少見。」蔣銲笑說，自己大概在12歲參加夏令營時，知道這個握法後覺得「太酷了」，就此留在腦海中；進入職棒後，開始將它磨練成實戰球種，「過程中當然也有教練協助，但最主要是自己想要練好，找到最好的角度、威力。」
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