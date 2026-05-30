華南盃青少棒／守護神林定緯延長賽守勝 高雄10：6逆轉台中

115學年度華南金控盃全國青少棒錦標賽開打第2天，高雄市今天在三重棒球場與台中市交手，前2局打完一度以2：6落後，但在6局上灌進4分追平戰局，突破僵局制再添4分保險分，最終以10：6逆轉勝。

高雄市先發投手黃冠捷主投2局失6分退場後，接替登板的隊友有效穩住局面，任竑名中繼3局無失分，陳宥綸6局下接手也成功守成，雖7局下出現狀況，但高雄緊急推出終結者林定緯登板，成功化解失分危機。

第8局突破僵局制，高雄先攻下4分，林定緯續投也頂住壓力，以雙殺加三振收尾，守住勝利。

高雄市總教練倪國展表示，球隊雖然開局陷入落後，但始終鼓勵球員不要放棄，「當下才第2局，還有很多攻擊機會，我們對打線有信心，只要穩定、不著急，就有機會追回來。」他認為，第6局的大局關鍵在於打者逐漸適應對手投球節奏，加上對方投手體力下滑，讓攻勢順利串聯。

林定緯以強力後援守住勝利，倪國展表示，林定緯原本就是球隊主力後援，「分數追平後有狀況，不讓他這時候上來，什麼時候上來？就相信他能守住。」

林定緯目前九年級，最快球速142公里，他表示，自己投球策略就是相信直球與守備，「不要每顆都硬拚，重點是不保送，相信隊友守備。」除了直球外，他也具備曲球與指叉球，希望國中最後一個月持續提升球速，朝145公里目標邁進，也盼能在本屆賽事成為國手、幫助球隊挑戰冠軍。