中職／「超級工具人」圓夢計畫 余德龍、林子偉想當「投捕搭檔」

樂天桃猿隊陣中擁有兩名「超級工具人」，余德龍在中職生涯9個守位只差不曾以捕手身分上場，林子偉過去在大聯盟則是只有一壘沒守過，兩人心中還有一個「投捕搭檔」的圓夢計畫，余德龍笑說：「希望有一天我蹲、他丟。」

余德龍在中職著名的工具人，生涯還累積有6場登板紀錄，林子偉過去在大聯盟則是投、捕角色都已解鎖，僅一壘因身材因素沒守過，兩人今天賽前聊起這個話題，還透露希望有一天能擔任投捕搭檔。

余德龍指出，自己還不曾擔任捕手，但如果是搭配正規投手，「球太快了，而且不熟悉他們的球路。」因此只敢在野手登板時嘗試蹲捕，而與林子偉因在二、遊常搭配，很熟悉他的球，兩人也透露，平常傳接球的時候就會練投變化球。

林子偉開玩笑說：「平常傳接球都沒在認真丟球，都是在玩變化球。」余德龍還跟林子偉說：「超過140（公里）的我不接喔！」林子偉笑回：「我的球應該是沒有到140。」