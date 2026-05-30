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中職／兄弟陳俊秀自評連幾天無法出賽 先下二軍調整

中央社／ 記者謝靜雯台北30日電
陳俊秀自評連續幾天無法出賽，今天下二軍調整。中央社
陳俊秀自評連續幾天無法出賽，今天下二軍調整。中央社

中職中信兄弟今天球員異動，總教練平野惠一表示，野手陳俊秀自評連續幾天無法出賽，今天下二軍調整；陳俊秀是資深球員，最了解自己身體狀況，也希望盡快調整回到一軍。

兄弟隊今天在台北大巨蛋與富邦悍將交手，兄弟球員異動讓陳俊秀下二軍，拉上許基宏上一軍；兄弟總教練平野惠一表示，陳俊秀身體狀況一直不是很好，有連續幾天自評沒辦法出賽，與其讓他在一軍一邊打、一邊調整，不如讓他下二軍盡快調整身體狀況。

平野惠一表示，這是球隊防護團隊與本人討論做出的結論，陳俊秀是資深老將，相信陳俊秀夠了解自己的身體狀況，也知道自己的角色是什麼，現在也不是需要勉強陳俊秀上場的時期。

被問起陳俊秀是否有歸隊的時間點，平野惠一表示，當然希望下二軍規定時間到了，陳俊秀就可以馬上回來，希望陳俊秀無論身體、心理的狀態都可以盡快調整回來，馬上回到一軍。

陳俊秀目前為止本季一軍35場出賽，總計110打數敲出28支安打，包括3發全壘打，打擊率2成55。

2026世足賽倒數

陳俊秀 平野惠一 中信兄弟

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