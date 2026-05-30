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中職／左投尾勁被葉總直讚好 獅隊林詔恩先拚球速再談旅外

中央社／ 記者蘇志畬台北30日電
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊22歲左投林詔恩（圖）29日登板面對味全龍隊，先發6.1局失2分、送出6次三振，好表現也獲對手總教練葉君璋稱讚。（統一獅隊提供）中央社 中央通訊社
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊22歲左投林詔恩（圖）29日登板面對味全龍隊，先發6.1局失2分、送出6次三振，好表現也獲對手總教練葉君璋稱讚。（統一獅隊提供）中央社 中央通訊社

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊22歲投手林詔恩昨天好投，讓對手教頭葉君璋大讚具有成為台灣頂尖左投的能力；林詔恩將旅外念頭一直放心中，但要先突破球速，才有本錢挑戰更高殿堂。

林詔恩昨天面對味全龍隊，先發6.1局追平生涯最多，被敲3支安打丟掉2分，另有6次三振，龍隊總教練葉君璋今天受訪時說：「保持健康會很不得了，他會是台灣歷年頂尖先發左投，球的尾勁與角度都很好。」葉總更透露，林詔恩新人年時就已注意到他的潛力。

獅隊總教練林岳平聞言笑說，確有很多國內外職棒在注意林詔恩，包括中信兄弟投手教練王建民就很欣賞他，過去春訓與韓國職棒球隊交手時，對方也曾前來打聽。

談到球隊養成計畫，林岳平指出，林詔恩去年曾因韌帶受傷球季提前結束，今年起步較慢，因此球隊目前採取「投1休10」保護節奏，「我們要保護他，讓他持續在場上壯大。但他若要旅外，須先花2至3年建立身體強度，我目前的保護方式，對他累積旅外年限（中職須滿3年年資）確實比較不利。」

林岳平補充，林詔恩是左手高壓投球，在中職相當少見，型態接近前職棒投手吳偲佑，如果均速能提升到145至147公里，就具備旅外本錢，「我希望他能達到像韓國左投金廣鉉那樣強度。」而林詔恩今年單場最快球速145公里，均速則落在142.9公里。

對於教練團的期待，林詔恩坦言，旅外目標一直都在，但急不得，須透過修正投球機制與強化身體來加強，「球速還是要突破，現在感覺自己還沒找到鑰匙、還沒開竅。」

談到去年傷勢，林詔恩透露，開季時因潛意識想保護韌帶，導致動作有些不穩定，所幸現在已往好的方向走，「目前有透過訓練加強受傷部位，放假時也會透過按摩、泡冰水及游泳來協助身體恢復。」

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