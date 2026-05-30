中職／才不要幫林哲瑄拉票明星賽 范國宸：他都沒有在練習

富邦悍將隊范國宸帶著腫脹的左手無名指，敲出本季第6轟，也是他時隔42天再度開砲，今年參與全壘打大賽希望濃厚，目前也在一壘手票選居領先，被問到是否希望和林哲瑄一起參與明星賽，范國宸很堅決不要，「他年紀有了，當教練就好了啦！你讓他出來，他又會拚，萬一受傷。」

范國宸開季砲聲隆隆，前12戰就有5轟，但接下來砲管進入熄火期，直到昨天才再敲全壘打，以陽春砲狙擊德保拉。

范國宸近期因守備時的傷情造成左手無名指腫脹，也因此暫時戴著外野手套上場守一壘，被問到這一轟算不算讓一隻手指，范國宸連忙否認：「沒有讓啦！可以正常比賽就沒有讓，沒有影響到打擊。」

悍將近期參與全壘打大賽人數寥寥可數，今年有機會張育成、范國宸雙主砲一起與會，范國宸也有興趣，「沒參加過想要解鎖一下」，還好奇詢問是選幾個。

至於是否擔心「全壘打大賽症候群」影響到下半季打擊，范國宸坦言，自己沒參加過，所以也不知道，「安全第一的狀況下去打，我覺得志在參加，又有公益活動，做公益也不錯，沒有打全壘打就自己做公益。」

有趣的是，儘管林哲瑄已經引退，但今年打了1場引退賽，也讓他仍具票選資格。被問到是否想與林哲瑄一起參加，范國宸給出意外的答案，完全不想幫他拉票，「不希望、不希望、不希望，他都沒有在練習，萬一受傷。」就連跑壘大賽也不同意，「會受傷啦～」