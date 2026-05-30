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中職／余德龍暌違3年開轟「感覺像新人」 生涯14轟超越林泓育盜壘數

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊37歲「超級工具人」余德龍昨天暌違3年、446打席敲出全壘打。 余承翰
樂天桃猿隊37歲「超級工具人」余德龍昨天暌違3年、446打席敲出全壘打。 余承翰

樂天桃猿隊37歲「超級工具人」余德龍昨天對上台鋼雄鷹隊替補上陣，9局下從伍祐城手中敲出陽春砲，暌違3年、446打席敲出全壘打，生涯15年累積14轟，超越「小胖」林泓育生涯17年累積的盜壘數，余德龍笑說：「可以，可以了，我贏了！」

余德龍生涯前一發全壘打已經是3年前，在2023年5月25日於桃園球場砲轟統一獅隊洋投布雷克，對於那一轟，余德龍至今仍印象深刻，他也直呼：「本來想說應該不會再全壘打了，以為3年前那就是最後一支。」

昨天9局下從伍祐城手中把球掃出桃園球場的左外野大牆，余德龍直呼：「自己也意想不到。」繞壘回到休息室後，隊友也不可置信頻頻回應「真的假的？」在休息室一票年輕學弟中，他笑說自己久違開轟，「感覺很像新人。」

樂天桃猿隊余德龍（左）、林子偉（右）。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊余德龍（左）、林子偉（右）。記者葉姵妤／攝影

余德龍本季首轟出爐後，他也頻頻詢問身旁隊友本季全壘的狀況，「我跟馬傑（森）誰比較快？」、「（林）子偉你今年全壘打了嗎？」

接著被問到自己生涯的全壘打數，余德龍反問，「應該有超過10轟，有比小胖的盜壘還多嗎？」而林泓育生涯盜壘數累積13次，余德龍昨天敲出生涯第14轟超越這數字，聽到這消息，他也興奮向碰巧經過的林泓育說：「我贏了！我用全壘打拚過你的盜壘。」

而談起自己的生涯首轟，不僅余德龍自己還記憶猶新，「陳煥揚嘛！」這時連坐在他旁邊的林子偉都還記得余德龍菜鳥年的表現，「那時候（余德龍）還在La new，在澄清湖，那時候我在高苑（工商），去當球僮，還拿一個很大的耙子，那時候我看他們都是崇拜的眼神，『原來打職棒是這種感覺。』」

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余德龍 林泓育 中職

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