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中職／為驚動辜董親自到場感到抱歉 平野惠一透露談話方向

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊球團老闆辜仲諒昨天現身場邊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊球團老闆辜仲諒昨天現身場邊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊目前吞下8連敗，仍在尋求止敗，昨天球團老闆辜仲諒現身場邊引起關注，總教練平野惠一坦言：「還讓老闆特別來看比賽、和球隊大家講話，身為總教練，我對老闆感到非常抱歉。」

兄弟長年都是中職常勝軍，但今年遭遇重創，至今天賽前以11勝29敗1和墊底，身為人氣球隊，自然引起更大討論聲浪。辜仲諒昨天現身場邊，與全隊喊話，「戰績不好不是你們的問題，是我的問題。」期盼選手找回打球的快樂、開心上場，雖然成績不好，但不要放棄，要帶著笑容繼續努力。

被問到老闆親自到場是否有壓力，平野表示完全沒有，但坦言對老闆感到抱歉，「還讓老闆特別來看比賽、和球隊大家講話，身為總教練，我對老闆感到非常抱歉。」

平野表示，與辜仲諒平常也有保持密切聯繫，昨天兩人也有講了一些話，主要都是關於球隊方向，希望球團、球隊之間維持一致的方向，「從為什麼沒辦法贏球到我們怎樣塑造一支強隊，中間的過程，都是在聊這個，我一定會全力、帶著這樣的信念去完成我的使命。」

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平野惠一 中職 辜仲諒

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