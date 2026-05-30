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中職／起亞虎啦啦隊愛上2悍將應援曲 李珠珢盼她們留下美好回憶

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊帶著重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進台北大巨蛋，連三天賽事都有南韓職棒起亞虎隊KIA TIGERS CHEERLEADER助陣，六位女孩崔誌元 、李恩惠 、申恵齢、劉世理、金譽鴛、林綵彬，賽前與朴星垠、李珠珢一起接受媒體聯訪。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊帶著重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進台北大巨蛋，連三天賽事都有南韓職棒起亞虎隊KIA TIGERS CHEERLEADER助陣，六位女孩崔誌元 、李恩惠 、申恵齢、劉世理、金譽鴛、林綵彬，賽前與朴星垠、李珠珢一起接受媒體聯訪。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊帶著重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進台北大巨蛋，連三天賽事都有南韓職棒起亞虎隊KIA TIGERS CHEERLEADER助陣，六位女孩崔誌元 、李恩惠 、申恵齢、劉世理、金譽鴛、林綵彬，賽前與朴星垠、李珠珢一起接受媒體聯訪，李珠珢盼女孩們能帶著美好回憶回到韓國。

KIA TIGERS CHEERLEADER昨天已參與首日賽事，劉世理提到，剛到台灣一下飛機，就覺得台灣很熱，但來到台北大巨蛋後，感覺粉絲的熱情更熱。

談到印象最深的悍將應援曲，申恵齢先是提到三振舞，「在韓國時已經知道，昨天在場上跟著大家一起跳，也覺得很輕鬆就可以跟上大家。」至於選手應援曲，他零猶豫選擇林澤彬的應援曲，李恩惠則是最愛范國宸應援曲，因為旋律很輕快，「跳得很開心、很賣力。」

起亞虎女孩們與Fubon Angels場邊上演可愛互動，林綵彬感謝奶昔，「她一直在我旁邊，很貼心照顧我。」崔誌元則說：「雅英姊姊很照顧我，會在旁邊和我開玩笑，引導我更投入應援。」

朴星垠去年身分還是客人，今年變成Angels一員，她也說能體會擔她們心沒辦法馬上適應的緊張感，「就像去年的我一樣。」

第二年FA資歷的李珠珢則說：「台韓應援文化差很多，希望這次交流，她們可以體驗到台灣棒球應援文化有什麼不一樣，留下美好的回憶回到韓國。」

富邦悍將隊帶著重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進台北大巨蛋，連三天賽事都有南韓職棒起亞虎隊KIA TIGERS CHEERLEADER助陣，六位女孩崔誌元 、李恩惠 、申恵齢、劉世理、金譽鴛、林綵彬，賽前與朴星垠、李珠珢一起接受媒體聯訪。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊帶著重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進台北大巨蛋，連三天賽事都有南韓職棒起亞虎隊KIA TIGERS CHEERLEADER助陣，六位女孩崔誌元 、李恩惠 、申恵齢、劉世理、金譽鴛、林綵彬，賽前與朴星垠、李珠珢一起接受媒體聯訪。圖／富邦悍將隊提供

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中職 范國宸 富邦悍將

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