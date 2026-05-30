中職／跟著真實情緒走 後藤光尊笑臉督軍：休息室氛圍也會變好

總是掛在臉上的笑顏，成為富邦悍將隊總教練後藤光尊的招牌特色，他對此澄清選手時期完全不是這樣的風格，反而是會讓其他人覺得自己沒表情、好像都在生氣，當了教練後，「我就是照著我自己心裡的情緒去行動，很開心就是很開心，不管是對球隊或球員，休息室裡的氛圍也會變得非常好。」

悍將昨天以4：2擊敗中信兄弟隊，林書逸升上一軍後的首場出賽，就以致勝三壘打成為決定全場勝負的一棒，而球迷鏡頭拍到後藤當場跳出休息室、高舉手臂振奮，被虧是擁有最佳視野的「邦寶」。

被問到當下反應，後藤表示，「我在比賽中都是這種情緒，所以每天回家都很累，一次性爆發出來。」

富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供

他說自己選手時期完全不是這樣，「是沒有把任何情緒放在臉上的人，大家會覺得我在生氣、不想靠近我。」後藤指出，就算自己很開心，「但有任何情緒在臉上會給對手找到破綻，不希望讓對手找到破綻。」

至於當了教練後，後藤表示，「我就是照著我自己心裡的情緒去行動，很開心就是很開心，不管是對球隊或球員，休息室裡的氛圍也會變得非常好，」

後藤督軍時常掛著笑臉，連王念好都曾說過看到他的臉就很想笑，「後藤很愛笑，也不知道他在笑什麼。」後藤對此笑說：「那就希望大家可以貢獻更多給球隊，那我的笑臉會更多。」