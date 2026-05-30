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中職／回擊惡意留言 艾菩樂呼籲：霸凌行為若沒人站出來就會持續進行

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投艾菩樂昨天先發吞敗後，在社群上收到網友的惡意留言，今天賽前親自說明回擊。中央社
樂天桃猿隊洋投艾菩樂昨天先發吞敗後，在社群上收到網友的惡意留言，今天賽前親自說明回擊。中央社

樂天桃猿隊洋投艾菩樂昨天先發吞敗後，在社群上收到網友的惡意留言，內容詛咒他的家人，讓艾菩樂怒發兩篇文，希望網友的言論別牽連他的家人，今天賽前他也親自現身說明，希望靠自己站出來發聲來呼籲大眾，「這種霸凌行為，如果沒人站出來就會持續進行。」

艾菩樂本季轉戰樂天桃猿，出賽9場，戰績1勝7敗成為聯盟敗投王，防禦率4.02，而他在昨天對台鋼雄鷹隊以6局失6分的表現吞敗，賽後在個人社群上收到恐怖留言，內容危及他家人的人身安全，艾菩樂也站出來發聲。

艾菩樂今天親自說明，「任何人都可以批評我的球技表現，這沒問題，但有威脅到生命安全，特別是把我的家人牽連近這件事，就不能接受。」他提到，通常在社群上收到批評自己的言論，就是封鎖、刪除，但牽連到家人就不ok。

然而艾菩樂也知道，這種網路留言，很多通常都是假帳號，「他們可以在社群上說任何他們想講的東西，但如果大家能夠在上面多鼓勵別人，而不是躲在螢幕背後批評別人，世界會更美好。」他也盼能藉此呼籲外界，社群媒體能有更好、更正面的用途。

面對惡意留言，艾菩樂選擇不吞忍，而是直接發文點名該帳號，雖無法直接找到留言者，但艾菩樂希望自己能站出來，讓大家知道這就是「霸凌」，一點都不酷，「這種霸凌行為，如果沒人站出來就會持續進行。」

樂天桃猿球團聲明：

針對近期部分針對球員、其家屬與球團員工的網路惡意言論，球團在此表達嚴厲譴責。

球團理解球迷對比賽的投入與關注，也尊重每一個人的言論自由，但網絡並非法外之地，球團呼籲球迷理性觀賽。針對網上歧視性、誹謗中傷等超越言論自由保障的界限的言論，球團將不排除採取法律措施捍衛球團與球員的權利。

球團深度肯定球員的實力與努力，期望能持續與10號隊友一同守護、維持純粹、專業的競技環境。

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