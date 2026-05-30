中職／惡意留言威脅艾菩樂家人 樂天桃猿發聲明嚴厲譴責

富邦悍將隊范國宸帶著腫脹的左手無名指，敲出本季第6轟，也是他時隔42天再度開砲，今年參與全壘打大賽希望濃厚，目前也在一壘手票選居領先，被問到是否希望和林哲瑄一起參與明星賽，范國宸很堅決不要，「他年紀有了，當教練就好了啦！你讓他出來，他又會拚，萬一受傷。」

2026-05-30 17:00