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中職／惡意留言威脅艾菩樂家人 樂天桃猿發聲明嚴厲譴責
樂天桃猿隊洋投艾菩樂本季至今表現不盡理想，昨天先發6局失6分吞本季第7敗，賽後他在個人社群媒體上揭露，在個人Instagram貼文下方收到惡意留言，內容詛咒他的家人，讓艾菩樂怒發兩篇文控訴此行為，直言「已經太超過了」。
針對球迷的惡意留言，樂天球團今天也發出聲明，譴責此行為，並呼籲球迷理性看球。
樂天桃猿聲明如下：
針對近期部分針對球員、其家屬與球團員工的網路惡意言論，球團在此表達嚴厲譴責。
球團理解球迷對比賽的投入與關注，也尊重每一個人的言論自由，但網絡並非法外之地，球團呼籲球迷理性觀賽。針對網上歧視性、誹謗中傷等超越言論自由保障的界限的言論，球團將不排除採取法律措施捍衛球團與球員的權利。
球團深度肯定球員的實力與努力，期望能持續與10號隊友一同守護、維持純粹、專業的競技環境。
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