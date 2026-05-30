快訊

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

調皮米格魯「半夜偷走拖鞋」氣瘋飼主 下一秒畫面卻讓人鼻酸：想媽媽了

聽新聞
0:00 / 0:00

華南青少棒／靠表哥黃天賜「灌雞湯」繼續打球 蘇品浩助彰化縣續命

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
彰化縣先發投手蘇品浩。記者葉姵妤／攝影
彰化縣先發投手蘇品浩。記者葉姵妤／攝影

華南金控盃青少棒賽29日在平鎮、三重棒球場兩地開打，彰化縣首戰以2：9不敵台北市，在雙敗逃戰的賽制中落入敗部，今天對上嘉義縣沒有退路，國二先發投手蘇品浩先發4局失1分，加上打線全場9安有效串連，打完5局提前以11：1收下勝利，在敗部繼續挺進。

蘇品浩今天擔任彰化縣先發投手，主投4局僅被擊出1支安打，投出4次保送還有4次三振，擔任先發第3棒則是在首局就擊出高飛犧牲打敲回1分，還敲出1支二壘打；擔任前2棒的隊長曾衒銘、林秉澤則是都有雙安表現。

彰化縣全場僅讓對手敲1安，打擊則是在4局下攻進7分大局穩固勝基，總教練張旻龍指出，打擊一直是球隊的強項，今天算是有正常發揮，該把握的機會都有打回來，投手表現也滿穩定。

昨役因團隊打擊未能發揮吞下敗仗，蘇品浩也透露，自己在最後一局登板，2分落後的局面，太想替球隊守住而給自己太大壓力，導致最後失6分，因此今天被告知要投這場輸不得的比賽，他讓自己維持平常心，「教練賽前也跟我說放輕鬆，往捕手的手套丟，被安打也沒關係。」

教練沒給他太大壓力，蘇品浩也轉換心態，把這場比賽當做友誼賽來打，投、打端都有好表現，但他坦言，自己仍對打擊比較有信心，「這個本來就是我的強項。」

在這場的好表現之前，蘇品浩透露，自己在兩個月前一度想放棄棒球，「那時候丟不準、接球也不會接。」靠著自己的表哥、效力於統一獅隊的內野手黃天賜拉了他一把。

「我不想打球的時候，他（黃天賜）有打電話給我，跟我說他之前也有不想打球的時候，然後跟我講了一些心靈雞湯的東西。」而被「灌雞湯」之後，表哥給了他2天的時候考慮，蘇品浩說：「後來我想一想，覺得自己不打會後悔，就繼續打了。」

他還笑說，平常雖不敢跟表哥講，但他自認「我打擊比他強！」也期待未來有一天可以和表哥一起站上職棒的舞台較量。

2026世足賽倒數

平鎮 棒球 彰化縣

延伸閱讀

華南少棒賽藍奕任投打有表現 宜蘭擊退北市晉4強

中職／龍隊落後6分打到逆轉勝 葉總：球員太強了

MLB／招牌球路本季首挨轟！鄧愷威：不影響橫掃球信心

MLB／大谷對決菅野智之敲本季第9轟 先發6局無安打技壓前輩奪第5勝

相關新聞

日職／徐若熙回來了！31日先發對戰廣島 尋求從2場核爆翻身

台灣投手徐若熙回歸一軍賽場日期確定，軟銀鷹隊公布明天先發投手，就是徐若熙，將在交流賽碰上廣島隊，徐若熙尋求從兩場核爆中重新穩住旅日腳步。

中職／兩球團中繼「50-50」第一人 賴鴻誠：想讓大家知道我很努力

富邦悍將隊38歲投手賴鴻誠，成為在兩球團都留下50次中繼成功的中職史上第一人，他的生涯百中繼因前前東家疏失而留下遺憾，接下來放眼150中繼，賴鴻誠說：「畢竟努力這麼久，雖然沒有留下什麼輝煌成績，但這會是我一生中的痕跡，也希望可以讓大家知道我在這個生態很努力。」

華南青少棒／靠表哥黃天賜「灌雞湯」繼續打球 蘇品浩助彰化縣續命

華南金控盃青少棒賽29日在平鎮、三重棒球場兩地開打，彰化縣首戰以2：9不敵台北市，在雙敗逃戰的賽制中落入敗部，今天對上嘉義縣沒有退路，國二先發投手蘇品浩先發4局失1分，加上打線全場9安有效串連，打完5局提前以11：1收下勝利，在敗部繼續挺進。

中職／Uni-Girls太空人台灣日登場 遇鄧愷威先發即刻應援

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls今天參加美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊主場台灣...

中職／悍將離隊洋砲找到工作 邦力多轉戰墨聯回歸前東家

富邦悍將隊離隊洋砲邦力多，找到新東家，加入墨西哥棒球聯盟墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），回歸2025年曾效力過的球隊。

中職／張祐嘉生涯首支再見安 味全龍從0：6打到8：7逆轉勝

味全龍隊近況絕佳擋不住，今天在天母棒球場對戰統一獅隊，僅管前6局受到22歲左投林詔恩的壓制，但面對獅隊牛棚展開大反撲，從最多0：6的落後在第9局將戰局扳平，延長賽10局下則是靠張祐嘉敲出生涯首支再見安打，以8：7上演逆轉勝，上半季封王魔術數字減為M16。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。