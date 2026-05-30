華南青少棒／靠表哥黃天賜「灌雞湯」繼續打球 蘇品浩助彰化縣續命

華南金控盃青少棒賽29日在平鎮、三重棒球場兩地開打，彰化縣首戰以2：9不敵台北市，在雙敗逃戰的賽制中落入敗部，今天對上嘉義縣沒有退路，國二先發投手蘇品浩先發4局失1分，加上打線全場9安有效串連，打完5局提前以11：1收下勝利，在敗部繼續挺進。

蘇品浩今天擔任彰化縣先發投手，主投4局僅被擊出1支安打，投出4次保送還有4次三振，擔任先發第3棒則是在首局就擊出高飛犧牲打敲回1分，還敲出1支二壘打；擔任前2棒的隊長曾衒銘、林秉澤則是都有雙安表現。

彰化縣全場僅讓對手敲1安，打擊則是在4局下攻進7分大局穩固勝基，總教練張旻龍指出，打擊一直是球隊的強項，今天算是有正常發揮，該把握的機會都有打回來，投手表現也滿穩定。

昨役因團隊打擊未能發揮吞下敗仗，蘇品浩也透露，自己在最後一局登板，2分落後的局面，太想替球隊守住而給自己太大壓力，導致最後失6分，因此今天被告知要投這場輸不得的比賽，他讓自己維持平常心，「教練賽前也跟我說放輕鬆，往捕手的手套丟，被安打也沒關係。」

教練沒給他太大壓力，蘇品浩也轉換心態，把這場比賽當做友誼賽來打，投、打端都有好表現，但他坦言，自己仍對打擊比較有信心，「這個本來就是我的強項。」

在這場的好表現之前，蘇品浩透露，自己在兩個月前一度想放棄棒球，「那時候丟不準、接球也不會接。」靠著自己的表哥、效力於統一獅隊的內野手黃天賜拉了他一把。

「我不想打球的時候，他（黃天賜）有打電話給我，跟我說他之前也有不想打球的時候，然後跟我講了一些心靈雞湯的東西。」而被「灌雞湯」之後，表哥給了他2天的時候考慮，蘇品浩說：「後來我想一想，覺得自己不打會後悔，就繼續打了。」

他還笑說，平常雖不敢跟表哥講，但他自認「我打擊比他強！」也期待未來有一天可以和表哥一起站上職棒的舞台較量。