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華南盃少棒／桃園劉晨曦5局6K無失分 31日將與新北爭冠

中央社／ 台北30日電
115年華南金控盃少棒賽敗部賽事，新北市25日靠劉晨曦5.2局失1分好投，率隊以7比1擊敗花蓮。（大會提供） 中央通訊社
115年華南金控盃少棒賽敗部賽事，新北市25日靠劉晨曦5.2局失1分好投，率隊以7比1擊敗花蓮。（大會提供） 中央通訊社

華南少棒賽4強新北市隊今天靠著劉晨曦5局6K先發無失分好投，率隊以1比0擊敗台東縣；桃園市隊打線發揮，團隊13安攻勢串聯，終場以13比2、5局擊敗宜蘭，新北、桃園明天爭冠。

115年華南金控盃全國少棒賽為今年亞洲少棒錦標賽國手選拔賽，今天4強賽新北市與台東縣交手是投手戰，兩隊前3局沒有拿下分數，新北市4局上靠著對手接連守備失誤、盜本壘跑回全場唯一1分。

新北市隊先發投手劉晨曦總計用84球投5局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分、拿下勝投，周宇飛後援投1局，沒被敲出安打，無失分，替球隊守住勝利。

另外一場4強賽桃園市隊與宜蘭縣隊交手，宜蘭縣隊開賽1局上先馳得點，桃園市隊1局下馬上追回3分，宜蘭縣隊3局上追回1分。

桃園市隊4局下有大局，一口氣打了15人次，靠著單局9安、2次四壞保送，加上對手1次守備失誤，一口氣攻下10分、奠定勝基。

桃園市隊先發投手林恩今天投4局被敲出5支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、拿下勝投，打擊方面也有2安2打點好表現；林啟堯後援投1局無失分替球隊守住勝利，林啟堯也有單場2安2打點好表現。

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