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日職／徐若熙回來了！31日先發對戰廣島 尋求從2場核爆翻身
台灣投手徐若熙回歸一軍賽場日期確定，軟銀鷹隊公布明天先發投手，就是徐若熙，將在交流賽碰上廣島隊，徐若熙尋求從兩場核爆中重新穩住旅日腳步。
徐若熙的旅日生涯起步動盪，目前在一軍出賽4場，吞下1勝3敗、防禦率7.23，4月17日面對歐力士隊1.2局失7分，再於5月4日面對西武隊4局失7分，體會在中職時期不曾經歷的挫敗，在5月5日抹消一軍登錄。
徐若熙在二軍登板兩場，最近一戰為22日面對廣島二軍，僅以87球演出9局完封勝，被敲2安打、送出10次三振，傳遞修正到位訊號，隨即在本周回到一軍戰場。
徐若熙將在台灣時間明天中午12點先發面對廣島，對手推出岡本駿把關，本季8場登板，拿下2勝3敗、防禦率2.38。
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