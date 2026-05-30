MLB／Uni-Girls太空人台灣日登場 遇鄧愷威先發即刻應援

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls今天參加美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊主場台灣日活動，恰好遇到投手鄧愷威先發登板，也特別為鄧愷威加油。

Uni-Girls的2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK美國巡迴行程，繼芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）台灣日後，再前往參與休士頓台灣同鄉會舉辦的HOUSTON TAIWAN DAY活動，除賽前演出，也參加簽名會、拍照見面會等與球迷互動。

適逢鄧愷威先發登板日，鄧愷威賽前到牛棚熱身時，特地向正在場邊準備演出的Uni-Girls揮手致意，女孩們也紛紛為鄧愷威加油，期待有精彩表現。

這是休士頓台灣同鄉會第2度於太空人（HoustonAstros）主場辦台灣日活動，首邀台灣職棒啦啦隊女孩到場，根據統一獅球團新聞稿，現場湧入超過1000名台胞，太空人球團更邀當地高中生組舞龍團隊，與Uni-Girls同台演出，應援曲「登峰造極」與「統一尚勇」搭配巨型舞龍，讓現場球迷留下深刻印象。