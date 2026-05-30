快訊

MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

周董愛店今回歸！文化阿給老闆發文喊話：一起感受熟悉又溫暖的古早味

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／Uni-Girls太空人台灣日登場 遇鄧愷威先發即刻應援

中央社／ 台北30日電
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls（圖）到美國巡迴，30日參加美職大聯盟（MLB）休士頓太空人隊（Houston Astros）主場台灣日活動。（統一獅隊提供）
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls（圖）到美國巡迴，30日參加美職大聯盟（MLB）休士頓太空人隊（Houston Astros）主場台灣日活動。（統一獅隊提供）

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls今天參加美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊主場台灣日活動，恰好遇到投手鄧愷威先發登板，也特別為鄧愷威加油。

Uni-Girls的2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK美國巡迴行程，繼芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）台灣日後，再前往參與休士頓台灣同鄉會舉辦的HOUSTON TAIWAN DAY活動，除賽前演出，也參加簽名會、拍照見面會等與球迷互動。

適逢鄧愷威先發登板日，鄧愷威賽前到牛棚熱身時，特地向正在場邊準備演出的Uni-Girls揮手致意，女孩們也紛紛為鄧愷威加油，期待有精彩表現。

這是休士頓台灣同鄉會第2度於太空人（HoustonAstros）主場辦台灣日活動，首邀台灣職棒啦啦隊女孩到場，根據統一獅球團新聞稿，現場湧入超過1000名台胞，太空人球團更邀當地高中生組舞龍團隊，與Uni-Girls同台演出，應援曲「登峰造極」與「統一尚勇」搭配巨型舞龍，讓現場球迷留下深刻印象。

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls（圖）到美國巡迴，30日參加美職大聯盟（MLB）休士頓太空人隊（Houston Astros）主場台灣日活動，賽前與當地舞龍團隊一起演出。（統一獅隊提供）
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls（圖）到美國巡迴，30日參加美職大聯盟（MLB）休士頓太空人隊（Houston Astros）主場台灣日活動，賽前與當地舞龍團隊一起演出。（統一獅隊提供）

2026世足賽倒數

MLB 太空人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／鄧愷威先發5局7K失3分 退場後本季第4勝被打飛

MLB／鄧愷威30日強碰國聯中區老大釀酒人 挑戰第4勝、先發3連勝

從巨人到太空人完成功能型質變 鄧愷威如何投出2026代表作

中職／味全龍攜手LG雙子創熱潮 平日2天破3萬人進場

相關新聞

中職／兩球團中繼「50-50」第一人 賴鴻誠：想讓大家知道我很努力

富邦悍將隊38歲投手賴鴻誠，成為在兩球團都留下50次中繼成功的中職史上第一人，他的生涯百中繼因前前東家疏失而留下遺憾，接下來放眼150中繼，賴鴻誠說：「畢竟努力這麼久，雖然沒有留下什麼輝煌成績，但這會是我一生中的痕跡，也希望可以讓大家知道我在這個生態很努力。」

中職／悍將離隊洋砲找到工作 邦力多轉戰墨聯回歸前東家

富邦悍將隊離隊洋砲邦力多，找到新東家，加入墨西哥棒球聯盟墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），回歸2025年曾效力過的球隊。

MLB／Uni-Girls太空人台灣日登場 遇鄧愷威先發即刻應援

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊Uni-Girls今天參加美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊主場台灣...

中職／張祐嘉生涯首支再見安 味全龍從0：6打到8：7逆轉勝

味全龍隊近況絕佳擋不住，今天在天母棒球場對戰統一獅隊，僅管前6局受到22歲左投林詔恩的壓制，但面對獅隊牛棚展開大反撲，從最多0：6的落後在第9局將戰局扳平，延長賽10局下則是靠張祐嘉敲出生涯首支再見安打，以8：7上演逆轉勝，上半季封王魔術數字減為M16。

中職／龍隊落後6分打到逆轉勝 葉總：球員太強了

面對0比6的落後，味全龍隊從第7局開始反攻，將比賽逼進延長賽後，張祐嘉在第10局敲出再見安打，以8比7逆轉擊敗統一獅，總...

中職／「光線吃球」成就魔鷹連兩場猛打賞 洪總：我們也發生過

台鋼雄鷹今天在桃園球場以9：3大勝樂天桃猿隊，魔鷹近期打擊狀況回溫，連續兩戰繳出猛打賞演出，近5場出賽打擊率高達5成26，敲回13分打點，總教練洪一中直言：「他有發揮，對我們球隊的戰績會好一點。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。