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中職／兩球團中繼「50-50」第一人 賴鴻誠：想讓大家知道我很努力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
賴鴻誠生涯在富邦悍將、樂天桃猿隊都累積50次中繼成功，兩球團50中繼為史上第一人。圖／富邦悍將隊提供
賴鴻誠生涯在富邦悍將、樂天桃猿隊都累積50次中繼成功，兩球團50中繼為史上第一人。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊38歲投手賴鴻誠，成為在兩球團都留下50次中繼成功的中職史上第一人，他的生涯百中繼因前前東家疏失而留下遺憾，接下來放眼150中繼，賴鴻誠說：「畢竟努力這麼久，雖然沒有留下什麼輝煌成績，但這會是我一生中的痕跡，也希望可以讓大家知道我在這個生態很努力。」

賴鴻誠生涯經歷過3球隊、5球團，至目前為止，他在樂天桃猿、富邦悍將隊球團史留下的中繼成功正好是各50次，另有義大犀牛隊26次、台鋼雄鷹隊13次，合計139次中繼成功。

賴鴻誠聽聞是史上唯一在兩球團「50-50」的選手，也顯得意外，「真的沒注意到，有點嚇到，這是個滿有意義的數字。」能在兩球團都累積達到這樣的數字並不容易，賴鴻誠也說，有時轉隊選手未能馬上繳出成績，並非不好，「適應一個新環境、壓力，球員心情轉換要很快，不然就會陷入在一個困境。」他說：「要感謝過往教練，不管在危機處理、勝利組、敗戰組，願意給我一個位置，對我有信任，我就是把自己武裝好、讓自己穩定，做好可以讓教練信任這件事。」

談到印象最深的中繼成功，他點名發生在2022年8月5日的百中繼，當時效力樂天桃猿隊的他，第七局在1：1登板，演出三上三下，「我下來時，球團不確定我有沒有拿到，球團後來有跟我道歉，他們忘記要放大螢幕。」賴鴻誠坦言，「自己覺得有點遺憾，所以現在很想挑戰150。」

除了另類的「50-50」，中職非先發投手單場最多用球數紀錄也由賴鴻誠保持，2012年7月6日，當年24歲的他身披興農牛隊球衣，後援6.1局、137球，而這項紀錄恐怕會是後無來者。

賴鴻誠也還清楚記得這場比賽，馬上就說出這是發生在斗六棒球場，他笑說，後援投手在牛棚準備時會聊天，曾有隊友問起「中繼最多球數是多少？」賴鴻誠回：「就是我啊！」被問到如何辦到，賴鴻誠說：「當下也沒想那麼多，就是想著多投1局、1個打者、1球，為球隊貢獻，就是這樣而已。」

生涯走過興農牛隊全本土時期，至今仍在職棒賽場上打拚，到了這個年紀，賴鴻誠仍有147公里球速，他說：「其實現在也沒有說追求什麼要到最好、最快，我該有的能力不能消失掉，最重要的還是要健康。」他不諱言會有低潮、封閉的時候，這時教練、防護員、心理師都是可以尋求幫助的對象，「球團願意給這些資源，能不能去善用這些資源，就在於選手是否知道自己缺失、要去面對的東西，而不是去逃避或太過於自信自滿。」

2026世足賽倒數

賴鴻誠 中職 樂天桃猿

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