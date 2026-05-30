中職／悍將離隊洋砲找到工作 邦力多轉戰墨聯回歸前東家

富邦悍將隊離隊洋砲邦力多，找到新東家，加入墨西哥棒球聯盟墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），回歸2025年曾效力過的球隊。

邦力多去年下半季展開亞洲職棒生涯，效力南韓職棒韓華鷹隊，今年來到台灣，共在悍將留下19場出賽，合計75打席、70打數敲出16支安打，長打只有3支二壘打，繳出打擊率0.229、上壘率0.280、長打率0.271。

邦力多在5月5日離台，球團新聞稿指出：「期邦力多因為家中突發狀況煩心，需返回陪伴與照顧家人，在衡量職業生涯與家庭責任後，向球隊提出離隊返家的決定。」悍將尊重邦力多的決定，與他提前解約。

邦力多離隊不久就貼出帶著MLB勇士隊的球帽、練習衣，掀起台灣球迷熱議，但最終證明無關動向。如今邦力多的下一站確定，墨西哥紅魔鬼今天正式公布，也透過官方社群宣布：「多明尼加重砲回歸！邦力多要回來打線繼續敲全壘打了，歡迎回家！」

https://x.com/DiablosRojosMX/status/2060429734652137585