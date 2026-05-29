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中職／張祐嘉生涯首支再見安 味全龍從0：6打到8：7逆轉勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華職棒味全龍隊29日對上統一7-ELEVEn獅隊，龍隊野手張祐嘉（圖）延長賽10局下敲出個人生涯第一支再見安打，幫助球隊以8比7逆轉險勝。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊29日對上統一7-ELEVEn獅隊，龍隊野手張祐嘉（圖）延長賽10局下敲出個人生涯第一支再見安打，幫助球隊以8比7逆轉險勝。（味全龍隊提供）

味全龍隊近況絕佳擋不住，今天在天母棒球場對戰統一獅隊，僅管前6局受到22歲左投林詔恩的壓制，但面對獅隊牛棚展開大反撲，從最多0：6的落後在第9局將戰局扳平，延長賽10局下則是靠張祐嘉敲出生涯首支再見安打，以8：7上演逆轉勝，上半季封王魔術數字減為M16。

獅隊林詔恩本季第2度先發，前6局完全壓制龍隊打線，僅在1局下被龍隊第2棒張政禹敲出安打，之後連續解決9名打者，4局下雖出現2次四壞球保送，但單局3K化解危機，之後2局又投出6上6下。

獅隊打線則是在前6局就打下6：0的領先，首局有蘇智傑轟出2分砲（本季第7轟），2局上潘傑楷二壘打、陳重羽、邱智呈的安打多添2分，5局上林佳緯、 陳傑憲連續安打，蘇智傑掃出右外野三壘打，再將比數拉開為6：0。

但林詔恩續投7局下，1出局後被李凱威、蔣少宏連敲2安失1分退場，高偉強接替後再被陳子豪敲安多失1分，之後連續抓下2個出局數止血，龍隊單局追回2分。

獅隊打完7局還握有4分領先，但8局下鄭副豪登板也製造危機，被敲安打後又投出2次四死球保送，滿壘局面交給髙塩將樹，但他先因自己的失誤奉送分數，接著被蔣少宏敲出右外野二壘打失2分，龍隊追成1分差。

9局下面對獅隊終結者鍾允華，龍隊劉俊緯二壘打展開攻勢，劉基鴻在一、三壘有人時敲出追平安打，雙方6：6平手進入延長賽。

獅隊在10局上靠林佳緯適時安打敲回1分，但下半局黃竣彥沒能守住局面，龍隊陳子豪揮出轉隊後首支三壘打追平比數，2出局後張祐嘉敲出右外野再見安打，一棒終結比賽，收下神奇逆轉勝。

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