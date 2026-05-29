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中職／龍隊落後6分打到逆轉勝 葉總：球員太強了

中央社／ 台北29日電
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

面對0比6的落後，味全龍隊從第7局開始反攻，將比賽逼進延長賽後，張祐嘉在第10局敲出再見安打，以8比7逆轉擊敗統一獅，總教練葉君璋說：「這批球員真的是太強了。」

統一7-ELEVEn獅今天首局就靠蘇智傑的2分砲先馳得點，2局上、5局上又各追加2分，先發投手林詔恩前6局也沒有失分，一度取得6分領先優勢；然而龍隊先在7局下攻破林詔恩拿下2分，8局下又得到3分，到9局下追平比數。

進入延長賽10局上，獅隊先攻下1分，然而10局下龍隊也靠著陳子豪的三壘安打追平比數，2出局後張祐嘉敲出右外野安打，一棒結束比賽；葉君璋賽後接受媒體聯訪時，先是直呼太誇張，隨後稱讚球員，「他們真的打得不錯，都沒有放棄。」

其中前1場敲出雙安的陳子豪，今天也有2安打、2打點貢獻，葉君璋也說：「前1場打完，有比較像他的樣子，所以他現在蠻放心在揮棒，不會像之前感覺有壓力在打。」

生涯在例行賽第1次敲出再見安打，張祐嘉表示，雖然冬季聯盟也曾敲過再見安，「今天這支印象比較深刻。」上去打擊前，葉總特別鼓勵說了聲加油，「那時候我很緊張，但葉總給了一個『相信我』的眼神，我覺得教練都相信我，我也要相信我自己，帶著一定要上壘的心情去打擊。」

雖然今天是比賽中段才替補上場，前2打席也沒發揮，張祐嘉說：「在場下就有跟自己說，忘記前2次打擊，專注在這1次，也是運氣好，有一個好的結果。」

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