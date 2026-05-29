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中職／外野「光線吃球」成就魔鷹連兩場猛打賞 洪總有話說

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
台鋼雄鷹魔鷹近期打擊表現火燙。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹魔鷹近期打擊表現火燙。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹今天在桃園球場以9：3大勝樂天桃猿隊，魔鷹近期打擊狀況回溫，連續兩戰繳出猛打賞演出，近5場出賽打擊率高達5成26，敲回13分打點，總教練洪一中直言：「他有發揮，對我們球隊的戰績會好一點。」

魔鷹昨天在主場迎戰中信兄弟，單場3安包括2發全壘打，敲回5分打點。今天客場出戰樂天桃猿，首打席敲出中外野高飛球，中外野手何品室融受到「天空吃球」影響，沒能掌握球的落點，讓球在自己身後落地，魔鷹跑出一支三壘打，帶有2分打點，之後他在比賽後段又敲2安，單場5支3、3打點。

對於魔鷹的表現，洪總指出：「第一支安打是帶點運氣，但他最近狀況不錯，前陣子滿擔心他的， 因為整個狀況沒有那麼理想，但他在高雄的時候全壘打也出來了，還有雙響砲，整個打擊信心上來了，他在我們這隊是重要的打者，他有發揮，球隊戰績會好一點。」

魔鷹開季雖全壘打砲火「慢熱」，但近期手感逐漸加溫，近5場出19打數敲出10支安打，包括3發全壘打，打回13分打點。目前他以7轟在聯盟全壘打榜上和張育成、蘇智傑、朱育賢並列首位，累積43打點更是在全聯盟遙遙領先排第二的隊友吳念庭、王柏融（26打點），打擊率3成10則排在聯盟第3位。 

而對於魔鷹今天首打席的三壘打，賽後洪總也替猿隊中外野手何品室融「找不到球」的狀況作出解釋，尤其洪總過去曾擔任猿隊教頭，對於桃園球場的狀況十分熟悉，「那球打得很高，在那種天色快暗但還沒有暗的時候，光線很容易把球吃掉，白球打上去，在那種還亮亮、白白又藍藍的時候，在球場都會發生，而且那球又打超高，不是只有他發生過，我們也發生過。」

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