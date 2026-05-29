中職／林書逸離家當悍將感謝太太支持 「我會撐到回去給你們看」

「我是富邦悍將林書逸！」告別待了超過9年的中信兄弟隊，林書逸轉隊後首場出賽就是碰上前東家，魔幻劇本讓他在今天敲出超前三壘打，成為單場MVP。住在高雄的太太、小孩今天並未到場，他感性喊話：「下禮拜有高雄比賽，我會撐到回去給你們看。」

悍將今天以4：2擊敗中信兄弟隊，林書逸升上一軍第一場就先發出賽，馬上就有關鍵貢獻，悍將帶著1：2落後進入七局下，范國宸一壘打、王苡丞二壘打串連，王勝偉再以滾地球送回追平分，兄弟先發投手德保拉對戴培峰投出保送後退場，呂彥青接手隨即被林書逸的三壘打清空壘包，成為戰線分水嶺。

「很感動，沒想過第一場就可以這樣，感覺好像對球隊有貢獻，很開心。」林書逸透露，知道總教練後藤光尊有升上一軍就馬上先發的習慣，「所以我有準備、有先看情蒐，今天說我會先發，我沒有很驚訝。」

林書逸表示，兄弟雖是熟悉的對手，但很少打他們的球，輝哥（打擊教練高國輝）、光總都有給很多建議，告訴他設定球路，碰上前東家並未多想，「上場沒有朋友，場下都是朋友。」

林書逸感謝兄弟栽培了自己快十年的時間，自己只是剛好在今年轉隊表現出來。他也提到，今年因為轉隊一開始給自己很大壓力，想要有什麼表現，反而亂了陣腳，後來有次面對台鋼雄鷹隊的比賽遇到劉時豪，「他有兩次轉隊經驗，一眼就看出我壓力有點大，和我聊很多，我也比較釋懷。」

林書逸的家人住在高雄，去年在戰力外市場上有雄鷹、悍將接洽，但太太讓他自己選擇、不給任何壓力，「她說照我的心去走就好，再遠也沒關係，她會把家裡照顧好。」今天家人原本考慮要不要上來台北看球，「但沒地方住，又要帶著兩個小孩，我覺得還是不要好了，跟他們說下禮拜有高雄比賽，我會撐到回去給你們看。」