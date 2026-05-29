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中職／超燃！曾峻岳燈光秀綵排已看過效果 「等一下要去看Youtube」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳燈光秀台北大巨蛋版本。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾峻岳燈光秀台北大巨蛋版本。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊守護神曾峻岳的燈光秀，進入台北大巨蛋後比頂還要更頂，曾峻岳透露昨天為此彩排走位過，能在第一場就用上，現在他最期待的是等一下要去看Youtube影片。

新莊棒球場去年更換LED燈光系統，也催生了曾峻岳的燈光秀，伴隨著「將軍令」旋律和炫彩奪目的光束，被譽為中職最頂終結者燈光秀。

台北大巨蛋今年也換成LED照明，悍將本季首度在大巨蛋擔任主場球隊，憑藉林書逸第七局的超前安打，為曾峻岳鋪陳好舞台，第九局上演升級版燈光秀，超華麗效果讓現場球迷驚呼連連，投手丘上的環形視覺在大巨蛋的燈光之下更顯震撼。

「昨天就看過了，」曾峻岳透露，因為和新莊比起來，從牛棚走上去的距離比較短，昨天有先彩排走過，因此隊友也都提前看過了，「很不一樣，燈光的感覺和新莊不太一樣。」

曾峻岳直言，對於每一part都覺得效果很好，「我應該等一下回去會看Youtube，看轉播拍的感覺，當下都是在下面看，不知道轉播看起來的感覺。」

曾峻岳此役在九局上登板把關2分領先，兩出局後接連讓張士綸、王威晨上壘，喊出暫停後，面對詹子賢飆出再見三振，守住悍將4：2擊敗中信兄弟隊。曾峻岳表示，當下教練上來也沒特別講什麼，「只是讓我休息一下，叫我最後一個守起來，一樣很冷靜去丟每一顆球。」

富邦悍將隊曾峻岳燈光秀台北大巨蛋版本。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾峻岳燈光秀台北大巨蛋版本。圖／富邦悍將隊提供

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曾峻岳 中職 富邦悍將

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