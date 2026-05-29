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中職／坎南6局無失分、魔鷹連兩戰猛打賞 台鋼9：3棒打桃猿

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
台鋼雄鷹先發投手坎南主投6局無失分。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹先發投手坎南主投6局無失分。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊今天作客桃園球場面對樂天桃猿隊，首局就棒打艾菩樂攻進5分大局，全場狂揮15支安打，魔鷹連兩戰繳出猛打賞表現，加上坎南繳出6局無失分表現，猿隊即使在比賽後段靠宋嘉翔、余德龍的2轟追分也為時已晚，終場台鋼以9：3勝出，拿下3連勝。

台鋼打線本季第2度對上艾菩樂，一開賽就有攻勢，獲得2次保送上壘後，魔鷹擊出中外野飛球，中外野手何品室融疑似沒找到球，讓球在自己身後落地，魔鷹一舉跑成個人生涯第3支三壘打，接著王柏融、紀慶然、郭阜林連續3棒安打追加分數，台鋼一口氣打了一輪、進帳5分大局。

艾菩樂度過首局的大亂流後回穩，但投到6局上又有危機，台鋼郭阜林率先上場敲出二壘打，1出局後陳世嘉擊出中外野深遠飛球，在全壘打牆前落地形成場地規則二壘打，台鋼再添1分。7局上猿隊舒治浩登板，台鋼連敲3安後，郭阜林的滾地球多送回1分。

樂天桃猿今天排出平均年齡僅23歲的年輕打線，前6局沒能坎南手中攻下分數，直到7局下面對台鋼牛棚投手李欣穎，21歲捕手宋嘉翔在2出局後揮出右外野陽春全壘打，是他本季首轟、生涯第4轟，繼2024年8月30日後，睽違638天再開轟，幫猿隊打破鴨蛋。

8局上猿隊換上賴胤豪登板，台鋼再掀一波猛攻，靠保送上壘後，吳念庭、魔鷹、高聖恩連續3棒安打追加2分，將比數改寫為9：1。

猿隊在8局下攻勢再起，林子偉安打後靠暴投推進上二壘，李勛傑敲出左外野二壘打送回分數，猿隊再追回1分。此戰替補上陣的37歲余德龍則是在9局下從伍祐城手中轟出一發左外野陽春砲，睽違3年開轟，生涯15年來的第14轟，但難挽頹勢。

坎南先發6局用102球，僅被擊出4支安打，有2次保送，飆出8次三振，沒有失分，拿下本季第4勝，並獲選單場MVP。台鋼打線全場則是敲出15支安打，魔鷹單場3安3打點，吳念庭、王柏融、紀慶然、郭阜林都有雙安表現。 

艾菩樂今天主投6局，被敲出9支安打，還有3次四壞球保送，送出7次三振，失6分都是自責分，本季出賽9場僅拿1勝吞7敗，防禦率4.02。

台鋼雄鷹魔鷹連兩戰繳猛打賞表現。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹魔鷹連兩戰繳猛打賞表現。圖／台鋼雄鷹提供

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