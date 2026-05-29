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中職／超魔幻劇本！林書逸致勝三壘打 悍將賞兄弟球團史最慘烈8連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊林書逸第七局敲致勝三壘打。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林書逸第七局敲致勝三壘打。圖／富邦悍將隊提供

讓中信兄弟隊吞下球團史最長8連敗的人，就是原本披著黃衫的男人，林書逸轉戰富邦悍將隊後的首場一軍出賽，今天就在七局下以兩分打點三壘打一棒超前戰局，悍將終場以4：2贏球。兄弟吞下5月的第15敗，再1敗就將追平隊史單月最多敗紀錄。

兩隊此役在投手戰中糾纏，面對魔力藍，兄弟二局上靠3支安打先馳得點，時隔38局再嘗領先滋味，卻在5分鐘後就灰飛煙滅，范國宸二局下從德保拉手中敲出陽春砲追平。

魔力藍第六局遇到危機，詹子賢二壘打、江坤宇保送開路，兄弟無人出局已經攻占一、二壘，魔力藍連抓3個出局數化解危機，最終以106球完成6局投球，被敲7安打、失1分。

悍將第七局一啟用牛棚就失血，李建勳接手兩出局後遭張士綸二壘打、王威晨一壘打串連攻下分數，兄弟取得2：1領先，但德保拉也在七局下遇到危機，范國宸一壘打、王苡丞二壘打串連，王勝偉再以滾地球送回追平分，德保拉對戴培峰投出保送後退場，呂彥青接手隨即被林書逸的三壘打清空壘包，成為戰線分水嶺。

兄弟輸球後推進8連敗，追平2014年締造的球團史最長紀錄，隊史紀錄則是2006年兄弟象隊13連敗。

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中職 范國宸 江坤宇

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