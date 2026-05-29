中職／26510人進場！悍將「攻蛋」破周五紀錄 超越林智勝引退賽

樂天桃猿今年至今動用的3名本土先發投手曾家輝、劉家翔、陳克羿都繳出好表現，但只僅曾家輝在一軍獲得固定的輪值機會，總教練曾豪駒指出，目前規劃讓劉家翔、陳克羿競爭球隊的第5號先發。

2026-05-29 20:01