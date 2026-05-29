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中職／26510人進場！悍將「攻蛋」破周五紀錄 超越林智勝引退賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本季首度前進台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」，首日票房2萬6510人，打破歷年周五最高票房紀錄。

悍將三天賽後都安排演出，今天由本土天團「玖壹壹」打頭陣，30日「青春搖滾樂團」QWER、31日「韓國人氣樂團」CNBLUE依序開唱，南韓職棒起亞虎隊啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER也連三天加入應援陣容。

在今天以前，台北大巨蛋周五最佳票房來自去年林智勝引退賽，9月5日湧入2萬6316人，本季周五紀錄則是上周兄弟主場2萬3421人。悍將此役湧入2萬6510人，一舉打破紀錄。

富邦悍將隊本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊本季首度在台北大巨蛋擔任主場球隊。圖／富邦悍將隊提供

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林智勝 富邦悍將 CNBLUE

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