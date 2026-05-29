華南少棒賽藍奕任投打有表現 宜蘭擊退北市晉4強

華南少棒賽敗部賽事，宜蘭縣今天與上屆冠軍台北市交手，江允浩先發4局好投壓制，藍奕任投打有表現，後援2局穩守、單場2安2打點，助隊以3比0搶勝晉級4強。

115年華南金控盃全國少棒賽敗部賽事，宜蘭縣今天與台北市交手，兩隊前3局都沒能拿下分數，4局下宜蘭縣隊抓準對方投手不穩，靠著接連四壞保送、藍奕任適時二壘打，一棒送回2分，再靠著接連四壞保送、投手犯規多跑回1分保險分。

宜蘭縣隊投手江允浩先發展現壓制力，總計用84球投4局，被敲出4支安打，投出5次三振、3次四壞保送，無失分，最快球速114公里。

藍奕任比賽後半段接替登板後援，投2局被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，拿下救援成功，打擊也有貢獻，單場2打數都敲出安打，貢獻2分打點，為球隊搶勝功臣之一。

藍奕任來自寒溪國小，他表示其實最後1局投得很緊張，聽從教練指示丟準給對方打，幸虧結局是好的；藍奕任首度參加國手選拔賽，為此還緊急加練外野，對打擊有信心，透露今天的安打就是抓直球積極揮棒。

藍奕任國小三年級時接受爸爸提議參加棒球隊，剛好遇到職棒退役球員董子浩回家鄉任教，「他教我丟球的時候手指要怎樣扣，我原本最快約80幾公里，現在能投到100公里以上。」宜蘭縣總教練王淦緯稱讚藍奕任此役令人刮目相看，「他平常控球會不穩，但剛剛滿壘還能面無表情享受比賽。」

拿下勝投的先發投手江允浩被王淦緯盛讚是這屆六年級的「大物」，「無論球速、打擊或腳程都是數一數二，就是控球時好時壞，所以開打前吩咐他要投出一場好球，他也辦到了。」不過他本人卻對於今天的打擊表現不滿意，3打數無安打，自評整體表現50分。

江允浩先前曾在軟式聯賽飆出122公里，自帶火球的他將球速歸功於出色臂力，這個月也代表宜蘭縣參加全國小學田徑錦標賽壘球擲遠，以62公尺91拿到第6名。

王淦緯表示，本屆組隊不順，但精兵策略奏效，這場小蝦米對抗大鯨魚之戰，就是想在外界不看好的情況下證明實力，宜蘭縣睽違9年重返4強。