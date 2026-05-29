中職／樂天3本土先發表現亮眼 劉家翔投1休10、競爭5號先發

樂天桃猿今年至今動用的3名本土先發投手曾家輝、劉家翔、陳克羿都繳出好表現，但只僅曾家輝在一軍獲得固定的輪值機會，總教練曾豪駒指出，目前規劃讓劉家翔、陳克羿競爭球隊的第5號先發。

猿隊今年季前規劃4名本土投手競爭先發輪值，其中林子崴開季被放在牛棚，目前在長中繼角色扮演要角，曾家輝則是一開季就投出亮眼表現，卡位先發一席，本季先發7場拿下2勝0敗，防禦率2.80。

22歲投手劉家翔今年在4月22日首度出賽，以5局失1分（非責失）的表現拿下生涯首勝，但隔天就被降二軍，相隔超過一個月才再回到一軍，於27日先發出戰統一獅隊，再繳5.1局失3分（1分責失）的表現，無關勝敗，隔天仍被降二軍。

曾豪駒指出，劉家翔這2場先發都投出好的表現，但在局數上還稍嫌不足，「就是要慢慢去強化身體，不然這兩場他投出的球速、或是讓對手掌握的狀況，都做得不錯，未來還是有機會，就是希望他在這期間讓自己做好準備。」

曾總表示，目前曾家輝的投球穩定度很高，因此暫時不會更動他輪值的位置，「當我們有需要第5號先發投手的配置，就看陳克羿、劉家翔誰的狀況好去安排、讓他們去競爭。」

至於陳克羿直到本月24日才獲得本季初登板的機會，對富邦悍將先發6局失1分，飆出9次三振，拿下勝投，也獲得留在一軍繼續先發的機會，曾豪駒說：「克羿可能會是比較優先在下一次出賽，家翔我們會慢慢去做對他的規劃。」