快訊

佛光山蘭陽別院傳爆炸聲！「牆壁龜裂、資料櫃震倒」疑飄瓦斯味 人員急疏散

工程師約會選拉麵店1句話被嫌「下流」 心理師點頭：真的母湯

擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／威戈神快進入牛棚階段 愛力戈近況佳是否異動再觀察

中央社／ 台北29日電

中職富邦悍將洋投威戈神先前因為手肘不舒服下二軍，總教練後藤光尊表示，威戈神快要進入牛棚階段，外籍球員有名額限制，是否要異動還需要再觀察一下。

悍將目前一軍3名洋投為魔力藍（ShawnMorimando）、鈴木駿輔和阿部雄大，威戈神（AaronWilkerson）4月12日先發吞敗，隔日下二軍，手肘出現不舒服狀況、稍微發炎，下二軍後僅在4月19日有1場出賽紀錄。

悍將二軍還有洋投愛力戈（Erick Leal），近期出賽有表現不錯，昨天二軍先發對味全龍隊，投7局無失分、拿下勝投，再前一場21日對樂天桃猿先發，投8局無失分，連兩場優質先發勝。

悍將總教練後藤光尊被問起洋將的狀況表示，近期有跟威戈神聊了一下，雖然是開玩笑，但威戈神表達馬上就可以投的企圖心，威戈神已經快要進入牛棚練投階段，會再觀察一下狀況。

至於是否考慮讓近期二軍出賽表現不錯的愛力戈有機會上到一軍，後藤光尊表示，外籍球員有人數限制，還需要再觀察。

2026世足賽要來了

中職 後藤光尊

延伸閱讀

中職／悍將爭冠期沒用洋投風火輪 光總解釋為何仍在觀望威戈神

中職／透過內部競爭壯大富邦悍將 林威助秀漂亮一手

中職／江坤宇讚有張仁瑋在很放心 宋晟睿大腿拉傷下二軍

中職／好的洋投帶你上天堂 味全龍完美示範

相關新聞

中職／兄弟力拚終止7連敗 辜仲諒親自到場督軍

中信兄弟隊今天帶著7連敗來到台北大巨蛋，客場面對富邦悍將隊，正值球隊低迷關頭，球團老闆辜仲諒現身場邊引起關注。

中職／現在上了場就是富邦悍將 林書逸：不能辜負進場球迷

林書逸轉戰富邦悍將隊後的首場一軍出賽，碰上對手不是別人，正是最熟悉的中信兄弟隊，林書逸坦言：「說沒感覺是騙人的，畢竟待了10年。」

中職／悍將爭冠期沒用洋投風火輪 光總解釋為何仍在觀望威戈神

富邦悍將隊在爭冠時期暫時玩不了洋投風火輪，威戈神已長達40天沒有出賽，對於洋將異動，總教練後藤光尊表示，因為洋將名額的限制，所以有些困難，威戈神目前的進度已經快要進入牛棚，因此會再觀察一下。

中職／桃猿啟動換血計劃？ 先發打線平均年齡僅23歲

樂天桃猿隊近期大量啟用年輕選手，力圖強化打擊火力，今天在主場迎戰台鋼雄鷹隊，再將19歲游承勳、20歲何品室融拉上一軍，先發打序排出平均年齡僅23歲的陣容。

中職／26510人進場！悍將「攻蛋」破周五紀錄 超越林智勝引退賽

富邦悍將隊本季首度前進台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」，首日票房2萬6510人，打破歷年周五最高票房紀錄。

中職／樂天3本土先發表現亮眼 劉家翔投1休10、競爭5號先發

樂天桃猿今年至今動用的3名本土先發投手曾家輝、劉家翔、陳克羿都繳出好表現，但只僅曾家輝在一軍獲得固定的輪值機會，總教練曾豪駒指出，目前規劃讓劉家翔、陳克羿競爭球隊的第5號先發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。