中職／威戈神快進入牛棚階段 愛力戈近況佳是否異動再觀察

中職富邦悍將洋投威戈神先前因為手肘不舒服下二軍，總教練後藤光尊表示，威戈神快要進入牛棚階段，外籍球員有名額限制，是否要異動還需要再觀察一下。

悍將目前一軍3名洋投為魔力藍（ShawnMorimando）、鈴木駿輔和阿部雄大，威戈神（AaronWilkerson）4月12日先發吞敗，隔日下二軍，手肘出現不舒服狀況、稍微發炎，下二軍後僅在4月19日有1場出賽紀錄。

悍將二軍還有洋投愛力戈（Erick Leal），近期出賽有表現不錯，昨天二軍先發對味全龍隊，投7局無失分、拿下勝投，再前一場21日對樂天桃猿先發，投8局無失分，連兩場優質先發勝。

悍將總教練後藤光尊被問起洋將的狀況表示，近期有跟威戈神聊了一下，雖然是開玩笑，但威戈神表達馬上就可以投的企圖心，威戈神已經快要進入牛棚練投階段，會再觀察一下狀況。

至於是否考慮讓近期二軍出賽表現不錯的愛力戈有機會上到一軍，後藤光尊表示，外籍球員有人數限制，還需要再觀察。