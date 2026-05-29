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中職／陳子豪雙安看見回升信號 葉君璋：對球隊更好

中央社／ 台北29日電

中華職棒味全龍隊野手陳子豪在27日敲出單場雙安，總教練葉君璋看到止跌回升信號，「對他自己很好，對球隊更好。」鼓勵陳子豪專注好的感覺，不要在意外界批評。

陳子豪行使自由球員權利後在去年加盟龍隊，外界對他有高度期待，今年開季打擊成績沒有起色，但在27日單場4打數2安打，包含1支二壘安打，終結連7場沒敲安的低潮。

葉君璋今天受訪時表示，陳子豪那支強勁的安打是關鍵，過往可能是高飛球出局，「我覺得他應該有抓到某些好的感覺，主要希望他要專注在好的感覺，對於那些批評啊，要撇除掉。」

陳子豪敲雙安這天，雖然球隊輸球終止9連勝，但賽後陳子豪獲選隊內的MVP，與隊友談話時說：「不好意思今天打安打，害我們輸球，下次我不會再犯了。」這當然是開玩笑。

陳子豪指出，近期自己低潮時，隊友都樂於鼓勵，「之前都是李超帶頭喊，為我加油，他們一直很希望我拿到龍圈圈的MVP。」對於外界的批評，陳子豪說：「這2年都會啊，我就是少看，社群交給小編經營，我還是認真練球、認真比賽。」

陳子豪坦言，先前一直打不出安打時，也會自我懷疑，「沒有安打會痛苦啦，現在至少有扎實擊到球。」陳子豪從隊內進階數據也看到，擊球力道有所改變，「以前是擊到球心，現在是擊到還可以再加壓。」

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葉君璋 自由球員 陳子豪

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