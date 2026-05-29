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中職／江坤宇讚有張仁瑋在很放心 宋晟睿大腿拉傷下二軍
中職中信兄弟江坤宇今天回到一軍，近況不錯的張仁瑋移防三壘，江坤宇稱讚張仁瑋表現好，「有阿瑋在球隊很放心」；至於外野手宋晟睿因為左大腿前側小拉傷下二軍。
兄弟今天在台北大巨蛋客場與富邦悍將交手，主力野手詹子賢、江坤宇回一軍，野手宋晟睿、李聖裕下二軍。
兄弟總教練平野惠一表示，宋晟睿左大腿前側靠近髖關節的地方有點小拉傷，但不是很嚴重，讓他休息幾天觀察狀況。
詹子賢、江坤宇今天回到一軍，在與富邦悍將比賽馬上排入先發打序，江坤宇回到游擊防區，在江坤宇缺席時多守游擊的張仁瑋則移防三壘。
張仁瑋目前為止一軍出賽表現不錯，賽前總計28場出賽，共99打數敲出30支安打，包括1發全壘打，打擊率3成03；平野惠一表示，讓張仁瑋守三壘的考量，就是希望張仁瑋可以上場，但如果將張仁瑋排到外野，可能對球員負擔比較大。
江坤宇被問起張仁瑋這段時間的表現，誇讚：「他一直都表現很好」，不管是在游擊還是其他守位，無論哪個位置需要、張仁瑋都在，「有阿瑋在球隊很放心。」
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