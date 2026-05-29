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日職／林安可下放二軍是好事 林岳平：好好享受困境
轉戰日職的台灣好手林安可今天被西武獅隊抹消登錄，本季首次下二軍，前東家統一獅隊總教練林岳平先說：「這是好事啊。」隨後細細解釋，要好好享受挑戰更高層級遇到的困境。
林安可今年球季從中華職棒統一7-ELEVEn獅隊轉戰日本職棒埼玉西武獅隊，開季一度連9場敲出安打，到4月25日更有單場3安包含1轟的演出，打擊率來到2成37，然而接著開始下修，最近6場出賽、9打數未敲出安打，打擊率掉到2成整。
林岳平一直關注林安可在日職的表現，甚至能夠分析對手配球策略，也理解他目前的難關，「這是在台灣不會遇到的棒球人生。」鼓勵林安可要好好享受這樣的困境，想辦法突圍，「這是很好的經驗，不會用成績去斷定他好不好。」
近年陸續將自家球員送往日職，林岳平表示，對於球員想挑戰更高殿堂都是鼓勵，但也勢必會遇到關卡，「他跳脫舒適圈就是要挑戰。」相較在台灣如果一直處在前段班勢必不會遇到的課題，「如何迅速應對，才能展現他挑戰的決心，這是增加自己智慧的時候，要去理解日本的棒球文化。」
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