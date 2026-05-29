中職／江坤宇正面心態面對課題 29日回一軍盼越來越好

中信兄弟野手江坤宇先前因左大腿拉傷下二軍，今天回到一軍，江坤宇表示，保持正面心態面對課題，儘管球隊近期戰績不佳，但隊友共同面對、找到解決方式，相信會越來越好。

中華職棒兄弟隊游擊手江坤宇6日在台北大巨蛋與味全龍隊賽中拉傷左大腿，8日下二軍，22日開始恢復二軍實戰，今天在台北大巨蛋與富邦悍將比賽回到一軍、馬上排入先發打序。

江坤宇5日比賽單場敲3安手感佳，隔天6日比賽最後一個打席跑壘拉傷，被問起是否會覺得有點運氣不好，他表示，當然有這樣想過，但還是告訴自己，遇到了就面對，看有什麼方式可以解決，也提到每次遇到傷勢都有不同的課題需要面對，只能保持正面的心態。

在球隊戰績低潮期缺陣，江坤宇表示，大家都想要在場上幫助球隊，因為受傷缺席當然會覺得可惜，但相信任何人在場上，都會想著辦法幫助球隊贏下比賽。

江坤宇也提到，球隊遇到課題，大家一起面對、找到解決方式，相信會越來越好，也會更珍惜現在一起奮戰的過程，保持正向的能量面對。