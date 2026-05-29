中職／兄弟力拚終止7連敗 辜仲諒親自到場督軍

中信兄弟隊今天帶著7連敗來到台北大巨蛋，客場面對富邦悍將隊，正值球隊低迷關頭，球團老闆辜仲諒現身場邊引起關注。

兄弟長年都是中職常勝軍，但今年遭遇重創，至今天賽前以11勝28敗1和、勝率0.282居墊底，身為人氣球隊，自然引起更大討論聲浪。兄弟今天面對悍將尋求止敗，賽前場邊出現辜仲諒身影，親自到場勉勵黃衫軍。

兄弟5月戰績5勝14敗，已在紀錄邊緣，隊史單月最多敗紀錄為16敗，來自2018年4月（4勝16敗）、2014年5月（5勝16敗），聯盟紀錄則是悍將2024年8月、2025年8月兩度締造的17敗，兄弟這個月還有3場比賽要打。