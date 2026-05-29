中職／桃猿啟動換血計劃？ 先發打線平均年齡僅23歲

樂天桃猿隊近期大量啟用年輕選手，力圖強化打擊火力，今天在主場迎戰台鋼雄鷹隊，再將19歲游承勳、20歲何品室融拉上一軍，先發打序排出平均年齡僅23歲的陣容。

猿隊今天賽前做出球員異動，外野手成晉降二軍，拉上外野手何品室融擔任先發第1棒，游承勳則是本季首度登錄一軍，直接排為先發第9棒，打線平均年齡再下修。

猿隊近4場比賽都讓陣中鎮中兩名資深學長林泓育（40歲）、林智平（41歲）移出先發，由年輕選手上場累積經驗，包括20歲張趙紘連兩場扛第4棒，寫下隊史最年輕第4棒紀錄。

今天猿隊的先發9人，若是扣除28歲的陳晨威、32歲林子偉兩名學長，其餘7人平均年齡僅21歲，清一色都是高中畢業即進入職棒的選手，年紀最大的為24歲的馬傑森。

至於23歲的劉子杰在周二於嘉義進行的賽事中因傷退場，總教練曾豪駒指出，他的膝蓋有點發炎，經過兩天的休息後有好一點，但還是希望讓他多休息，因此今天沒排進先發。