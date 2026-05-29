中職／詹子賢守備相撞破相 笑稱若需整形範本是金城武

中信兄弟野手詹子賢近期先是自打球受傷，下二軍出賽與隊友相撞破相鮮血狂流，一開始以為撞到鼻子，開玩笑說若要整形想整成金城武，對於球隊近況，他則表示持續修正變更好。

兄弟野手詹子賢4月底因為自打球打到左腳踝處、5月1日下二軍，直到今天回到一軍。詹子賢受訪表示，本來以為可以很快恢復，但腫脹狀況比較嚴重，到現在都還有些微腫脹，檢查沒有傷到骨頭，但腳踝附近有點撕裂，可能也是舊有的傷勢，只是之前沒有特別感覺，所以沒有注意到。

詹子賢表示，一開始其實有點生氣，那時候一軍出賽從測量數據來看，包括擊球初速等，狀況都比去年球季好，卻因為自打球受傷，下到二軍又在守備時與隊友相撞，但生氣也沒有用，只能慢慢打回來。被問起有沒有去拜拜，他笑說，應該沒有人拜得比他勤快。

詹子賢回憶二軍守備受傷當下鮮血直流，一開始以為是撞到鼻子，一直摸鼻子，還想說是不是需要整形，發現鼻子沒事，是眼鏡撞到後折斷戳到眼睛附近造成傷口，「還好不是刺到眼睛，都平安。」不忘開玩笑說，如果真的需要整形，就要整好一點，看能不能整成像金城武的鼻子。

詹子賢表示，目前腳的狀況，跑動時可能沒辦法這麼敏捷，但體能教練有安排課表，慢慢做、狀況有越來越好。

球隊近況不好，詹子賢表示，現在這種狀況需要沉住氣、不能情緒起伏太大，雖然輸球但相信大家都盡力了，沒有人能一直是常勝軍，就看怎麼從每場比賽中修正、變得更好。