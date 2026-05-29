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中職／以復健年看待江少慶 林岳平評估6月回一軍

中央社／ 台北29日電

統一7-ELEVEn獅投手江少慶自5月3日久違重返一軍先發後，又因肌肉神經發炎暫緩出賽，總教練林岳平表示，江少慶仍是復健年，希望6月能夠重返一軍。

江少慶因2024年胸大肌撕裂傷，導致去年整季未出賽，今年轉戰獅隊後重返一軍賽場，對戰樂天桃猿隊繳出先發3局、4次三振、失1分非責失的表現，然而原訂5月17日再次先發卻跳過，至今也尚未在二軍出賽。

林岳平今天受訪時表示，球隊對於江少慶的出賽有一套規劃，目前還在調整中，希望他能在6月回到一軍，但在此之前仍會先安排在二軍出賽，確認狀況。

考量到去年江少慶才遭遇傷勢，林岳平也不諱言，今年是以「復健年」的方向去看待江少慶，先前提到期待他能先發10場算最理想狀況，順利的話，上半季結束前應可再投2場，但不會太急於一時。

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