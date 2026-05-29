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中職／悍將爭冠期沒用洋投風火輪 光總解釋為何仍在觀望威戈神

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。本報資料照片
富邦悍將隊總教練後藤光尊。本報資料照片

富邦悍將隊在爭冠時期暫時玩不了洋投風火輪，威戈神已長達40天沒有出賽，對於洋將異動，總教練後藤光尊表示，因為洋將名額的限制，所以有些困難，威戈神目前的進度已經快要進入牛棚，因此會再觀察一下。

悍將目前註冊4位洋投包括魔力藍、鈴木駿輔、阿部雄大、威戈神，愛力戈已在二軍準備多時，近兩場登板分別是8局無失分、7局無失分，但還無法獲得註冊。

威戈神前一場出賽已是4月19日在二軍登板，接下來因右手肘疲勞、發炎一路高掛免戰牌，也讓悍將暫時只有3洋投可用，無法在爭冠時刻啟用洋投風火輪。

悍將若要註冊愛力戈，就要註銷一位洋投，後藤表示，威戈神的狀況有越來越好，進度已經快到進入牛棚，因此再觀察一下，他也透露與威戈神聊天，他有開玩笑說：「明天就可以丟」。

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