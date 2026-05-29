中職／林書逸找到合適打擊姿勢 升一軍首戰碰前東家兄弟

富邦悍將外野手林書逸開季打得掙扎，5月找到適合自己打擊姿勢後越來越好，今天轉隊後首度升上一軍，對上前東家中信兄弟，他坦言腦中還有很多畫面，但上場就是努力幫助球隊贏球。

林書逸2016年選秀被兄弟選入，去年季後沒有被放入兄弟60人名單中，選擇轉戰悍將隊，近期二軍出賽表現不錯、今天升上一軍。

林書逸透露，今年開季打得掙扎，到了新的環境，想要嘗試很多新東西，跟教練討論過後，找到屬於自己的打擊姿勢，到了5月慢慢固定姿勢，也感謝教練團給上場機會，透過比賽調整越來越順。

林書逸表示，從兄弟到悍將，把自己當作新人一樣努力，一開始還沒有準備好、沒有打出成績時沒有特別去想是否上一軍，只一心希望趕快打好，近況不錯接到上一軍的通知電話時，「有像首次接到上一軍通知的那種感動，終於輪到我了。」

33歲的林書逸已經是悍將年紀最長外野手，他笑說外野已經沒有可以叫學長的人了，學弟的特殊用語也需要習慣，一開始會聽不懂，但這群學弟都是天賦很好的球員，就差在比賽經驗。

披上悍將球衣後首度升上一軍，就要對上前東家中信兄弟，林書逸坦言，說沒感覺是騙人的，在兄弟待了10年，有很多熟悉的隊友，還有很多畫面都在腦海中，但現在是悍將的球員，上場就是努力幫助球隊拿勝利，不辜負進場加油的球迷。