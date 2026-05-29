中職／現在上了場就是富邦悍將 林書逸：不能辜負進場球迷

林書逸轉戰富邦悍將隊後的首場一軍出賽，碰上對手不是別人，正是最熟悉的中信兄弟隊，林書逸坦言：「說沒感覺是騙人的，畢竟待了10年。」

林書逸為兄弟2016年第五指名，擁有9年一軍資歷，參與過4次總冠軍賽、2次奪冠，他以2018年於一軍出賽101場為最多，2022年則是代表作，一軍出賽85場，以2成93打擊率敲出80支安打。

去年球季結束後，兄弟未放在60人契約保留名單中，悍將隨即展開接觸，最終成功延攬，從黃衫轉藍袍邁入職棒生涯第二站，今天升上一軍，馬上就扛先發出賽，擔任第八棒、右外野手。

回顧今年賽季準備，林書逸指出，一開季打得掙扎、動作跑掉，沒有一套自己的打擊姿勢，「嘗試新的東西，反而找不到屬於自己的東西。」後來與打擊教練討論，為他提供許多意見，才開始找到方向，5月後有慢慢把打擊姿勢固定下來的感覺，「也感謝教練讓我一直上場，有比賽就越來越順。」

富邦悍將隊外野手林書逸。圖／富邦悍將隊提供

先前遲遲沒能升上一軍，林書逸有自覺，「知道自己還沒準備好，以我的成績，知道自己還不會被拉上來，就是想著趕快把自己調整好，讓教練有理由把我拉上來。」終於收到升上一軍的通知，林書逸一方面感嘆「終於」，一方面也遺憾自己花了這麼久，「來到富邦，讓自己感覺像個新人，為了上一軍而努力，昨天賽中接到通知，覺得終於輪到自己。」

重逢兄弟，林書逸坦言：「說沒感覺是騙人的，畢竟待了快10年，每個隊友都很熟悉，畫面都在腦海裡。」他說現在上了場就是「富邦悍將」，「就是努力贏得勝利、把自己做到最好，不可以辜負進場幫我們加油的球迷。」