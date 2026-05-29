中職／何品室融短暫降二軍大殺四方 帶火燙手感返一軍先發

樂天桃猿隊20歲外野手何品室融5月後打擊狀況下滑，然而18日被降二軍後，在二軍大殺四方，10天期滿後今天就重回一軍並且先發上陣，擔任開路先鋒、中外野手，他也盼自己能好好把握住機會。

何品室融今年開季從一軍出發，但進入5月後，7場出賽沒有安打，18日被降二軍調整，但他在二軍5場出賽，16打數狂敲9支安打，包括4支二壘打還有1轟，打下9分打點，打擊率破5成。

樂天桃猿總教練曾豪駒指出，何品室融他在下二軍這段期間，是讓他去消化自己在一軍的過程跟經驗，「在二軍也看到他把自己該做的、或是我們給他的課題方向，都有去執行好，希望他回來能保持他的狀況。」

何品室融坦言，在一、二軍出賽確實有不一樣的壓力，「在一軍這個地方，大家都想要來這裡表現，會想要好好把握住難得的機會，不想要把這個位置和機會讓給別人，但也要有好的成績才會有更多機會。」

月中被降二軍，何品室融只盼能好好把狀況調整回來，「本來是想說，如果要一個月、兩個月都沒關係，就慢慢讓自己調整到最好，比較意外的是，自己打起來的感覺和狀況，沒有差到哪裡去。」

在短暫下二軍期間擊出繳出亮眼打擊表現，何品室融說：「至少讓自己知道，不是自己太差，狀況也沒有自己想像得那麼差。」

學長也和他分享，一軍投手確實不好打，無論是經驗或是配球，對菜鳥來說都比較難應付，「自己也有這個認知，所以希望上去的時候，有機會就要把握住，上了場就盡全力，如果盡了全力還打不好，那就是自己能力不足，就再加油，讓自己變成可以應付一軍的強度。」